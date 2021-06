Die aufgrund der aktuellen internationalen Situation um Belarus abgesagten Bahnrad-Europameisterschaften sind in den Oktober verschoben worden. Das gab der europäische Verband UEC am Dienstag bekannt. Die EM soll entweder am 5./6. oder am 9./10. Oktober stattfinden. Über den Austragungsort werde in den kommenden Tagen entschieden, dafür sei der UEC in Kontakt mit mehreren nationalen Verbänden, hieß es am Dienstag.

Aufgrund der anhaltenden Reisebeschränkungen durch die Coronapandemie ermögliche die Verlegung in den Oktober den Verbänden und Sportlern eine bessere Planung. Zudem gebe sie den Organisatoren, "genügend Zeit, um sich angemessen auf die EM vorzubereiten," heißt es in dem Statement.

Der UEC hatte am vergangenen Donnerstag die EM in der belarussischen Hauptstadt Minsk nach größer werdendem Druck abgesagt. Aus Protest gegen die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk hatte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) seine Mannschaft zwei Tage zuvor von der EM zurückgezogen. Am selben Tag erklärte auch der niederländische Verband KNWU seinen Verzicht auf eine Teilnahme.

Am 23. Mai war ein Ryanair-Flugzeug zur Landung in Minsk gezwungen und ein belarussischer Oppositioneller an Bord festgenommen worden. Machthaber Alexander Lukaschenko steht wegen seines brutalen Vorgehens gegen die Opposition international in der Kritik.