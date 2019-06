Tischtennis-Ass Timo Boll steuert bei den European Games in Minsk (21. bis 30. Juni LIVE auf SPORT1 und im Livestream) weiter auf eine Medaille im Einzel zu.

Der topgesetzte Rekordeuropameister gewann sein Achtelfinal-Duell gegen den Portugiesen Marcos Freitas mit 4:0 und steht unter den besten acht Spielern des Turniers. Im Viertelfinale trifft die ehemalige Nummer eins der Welt am Dienstag auf den an Nummer fünf gesetzten Wladimir Samsonow, der bei der Eröffnungsfeier die weißrussische Fahne getragen hatte.

Anzeige

Der zweimalige EM-Champion Dimitrij Ovtcharov erlebte nach seinem frühen Aus bei der WM im April die nächste Enttäuschung. Der an Position drei gesetzte 30-Jährige unterlag dem dänischen Weltranglisten-33. Jonathan Groth im Achtelfinale nach einer schwachen Leistung glatt mit 0:4.

Franziska/Solja im Halbfinale

Das Mixed-Doppel Patrick Franziska/Solja war bereits am Vormittag durch das souveräne 3:0 gegen die Italiener Niagol Stoyanav/Giorgia Piccolin ins Halbfinale eingezogen. Im Kampf um das Endspiel wartet am Dienstag das an Position eins gesetzte Duo Lubomir Pistej/Barbora Balazova (Slowakei).

"Wir sind von Beginn an konzentriert zur Sache gegangen und heute lief es sehr gut für uns", sagte Solja. Auch Franziska war zufrieden: "Wir haben heute sehr gut gespielt, waren auch sicherer als noch gestern."

Bei den Frauen schafften Han Ying und Solja mit unterschiedlich viel Aufwand den Sprung ins Viertelfinale: Während Ying die Österreicherin Sofia Polcanova (Österreich) problemlos mit 4:0 schlug, musste Solja beim 4:3 gegen Li Qian (Polen) über die volle Distanz gehen.

Alle Tischtennis-Wettbewerbe sind Teil der Olympia-Qualifikation: Die Europaspiel-Sieger sichern sich zugleich das Ticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio.