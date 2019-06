Tischtennis-Ass Timo Boll ist bei den Europaspielen in Minsk ins Finale eingezogen und hat damit vorzeitig das Olympia-Ticket gelöst. Der Rekordeuropameister aus Düsseldorf setzte sich im Halbfinale gegen den kroatischen Außenseiter Tomislav Pucar mit 4:1 durch.

Im Endspiel (18.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) trifft der topgesetzte 38-Jährige entweder auf den Dänen Jonathan Groth oder Kou Lei aus der Ukraine.

Die Tischtennis-Wettbewerbe in Minsk sind Teil der Olympia-Qualifikation: Die ersten Drei im Einzelwettbewerb sichern sich das Ticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio.

Eine weitere Chance gibt es über die Qualifikation in den am Donnerstag beginnenden Team-Wettbewerben, in dem zwei von drei Spielern einer Mannschaft zugleich ihr Einzelticket lösen können.