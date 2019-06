Bei den European Games in Minsk kämpfen mehr als 4000 Athletinnen und Athleten in 15 Disziplinen und 200 Wettbewerben um Medaillen. (Alle Infos zu den European Games)

Mit von der Partie ist natürlich auch Deutschland. Der Deutsche Olympische Sportbund schickt 149 Athleten in 13 Sportarten nach Minsk, unter ihnen Hochkaräter wie das Tischtennis-Ass Timo Boll.

Anzeige

Am Freitag ruhen die deutschen Hoffnungen unter anderem au den Leichtathleten. Im neuen eingeführten Team-Modus "Dynamic New Ahtletics" kämpfen Sina Mayer und Co. um eine Medaille.

(Hier aktualisieren)

+++ Freitag, 28. Juni 2019 +++

Sportschießen: Mixed-Team-Entscheidungen in Pistole und Wurfscheibenschießen, ab 8 Uhr

Badminton: Mit Entscheidung im Herren-Doppel, ab 9 Uhr

Ringen: Mit Entscheidungen, ab 10 Uhr

Bahnrad: Mit Entscheidungen ab 12 Uhr

Leichtathletik: Finals, ab 17 Uhr

Boxen: Halbfinals in allen Klassen, ab 13 Uhr

+++ Herzlich willkommen +++

Willkommen zum achten Tag der European Games.

Die Wettbewerbe in Minsk beginnen um 8 Uhr und SPORT1 ist LIVE im Free-TV dabei. Neben der Berichterstattung im TV versorgt Sie SPORT1 wie gewohnt auch im LIVETICKER mit allen wichtigen Infos.