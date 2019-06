Die European Games 2019 (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) nehmen so langsam aber sicher Fahrt auf.

Am dritten Tag stehen im Tischtennis die dritten Runden der Einzelwettbewerbe und die erste Runde im Mixed Double an. Timo Boll und Dimitri Ovtcharov legen dann auch endlich los. Das gilt auch für Petrissa Solja bei den Damen.

Dazu können sich die Sport-Fans unter anderem über Medaillenentscheidungen in Judo, Radsport, Sambo und Schießen freuen.

Tag 3:

+++ Bayer Zweiter im Hürdenlauf +++

Nur der Grieche Riks Konstantinos Douvalidis war schneller als Maximilian Bayer auf der Distanz über 110 Meter.

+++ Annika Fuchs erreicht den Disziplinsieg im Speerwurf +++

Die Deutsche erzielt somit die volle Punktzahl für Team Deutschland in der Qualifikationsrunde. Team Deutschland rückt so auf Platz eins der Gruppe.

+++ Judoka Trajdos erreicht nächste Runde +++

Martyna Trajdos besiegt ihre Kontrahentin Stefania Adelina Dobre aus Rumänien nach Ippon.

+++ Annika Fuchs kämpft im Speerwurf um Platz eins +++

Im ersten Quali-Duell setzt sich die Deutsche gegen Lena Meyer durch, deren Wurf als ungültig gewertet wird. Auch ihr zweiter Wurf ist weiter, als der ihrer slowakischen Konkurrentin Julia Hanuliakova. Im Kampf um Platz eins tritt sie gegen die Ungarin Annabella Bogdan drin.

+++ Deutsche Mixed-Staffel gewinnt Lauf +++

Die deutsche Mixed-Staffel gewinnt ihren Lauf über 4x100 Meter vor der Staffel aus der Slowakei.

+++ Melanie Bauschke springt auf Platz fünf +++

Die Deutsche besiegt im Platzierungsduell im Weitsprung die Schweizerin Valerie Reggel. Währenddessen gewinnt Jana Veldakova den Weitsprung-Wettbewerb vor der Zypriotin Nektaria Panagi.

+++ Sina Mayer läuft auf Platz drei über 100 Meter +++

Die Sprinterin sammelt somit aber einige Punkte für das deutsche Team im neuen Leichtathletik-Modus.

+++ Nächster deutscher Judoka scheidet aus +++

Anthony Zingg unterliegt in der Runde der letzten 32 dem Schweden Tommy Macias nach einem Ippon im Golden Score.

+++ Melanie Bauschke springt im Weitsprung um Platz fünf +++

Die Deutsche unterlag in ihrer Qualifikationsgruppe der Slowakin Veldakova und der Ungarin Anasztazia Nguyen.

+++ Deutscher Sprinter Michael Pohl wird über 100 Meter Zweiter +++

Michael Pohl belegt beim Lauf über 100 Meter den zweiten Platz hinter dem Slowaken Jan Volko, der mit 10,38 Sekunden eine neue Saisonbestleistung aufstellt.

+++ Teamwettbewerb Leichtathletik startet +++

Im neuen Modus sammeln die Athleten in den einzelnen Disziplinen Punkte für ihr jeweiliges Land. In den Laufdisziplinen werden die Platzierungen in einem Lauf ermittelt Bei den technischen Disziplinen, wie Weitsprung oder Speerwurf werden die Platzierungen nach einer Qualifikationsrunde in Positionskämpfen ermittelt. Die durch die Punkte ermittelten Positionen schaffen die Ausgangssituation für die Verfolgungsjagd am Ende, in der die Endplatzierungen der Teams der jeweiligen Runde ermittelt werden.

+++ Weiterer deutscher Judoka ausgeschieden +++

Timo Cavelius unterliegt bei seinem Kampf dem Niederländer Frank de Wit nach Waza-ari.

+++ Judoka Alexander Wieczerzak erreicht nächste Runde +++

Der Deutsche gewinnt gegen den Slowaken Filip Stancel nach einem Ippon.

+++ Auch Laura Vargas Koch scheidet beim Judo aus +++

Die Deutsche unterlag in ihrem Kampf der Niederländerin Kim Polling, ebenfalls nach einem Ippon.

+++ Judoka Butkereit scheidet aus +++

Butkereit verliert ihren Kampf gegen die Griechin Elisavet Teltsidou nach einem Ippon.

+++ Reiz scheitert in der Qualifikation +++

Der Bronzemedaillengewinner von gestern im Mixed-Luftpistolenwettbewerb über zehn Meter Christian Reiz, verpasst um einen Punkt die Qualifikation der Endrunde im Herren-Luftpistolenwettbewerb über zehn Meter.

+++ Glück und Pech für deutsches Team +++

Patrick Franziska und Petrissa Solja haben beim Tischtennis-Mixed mit einem 3:1-Sieg die nächste Runde erreicht. Beim Bogenschießen hat das deutsche Mixed-Team dagegen ganz knapp das Finale verpasst, gegen Großbritannien stand es am Ende 4:5. Im Spiel um Platz drei gegen Weißrussland ist jedoch noch eine Medaille drin.

Drama der deutschen Bogenschützen: Nur Zentimeter fehlen!

+++ Halbfinale im Bogenschießen +++

Im Bogenschießen-Mixed laufen derzeit die Halbfinals. Deutschland ist mit Michelle Kroppen und Cedric Rieger vertreten und tritt gegen Großbritannien an. Das zweite Halbfinale ist bereits vorbei, Italien ist mit einem 6:2 gegen Weißrussland ins Finale eingezogen.

+++ Deutsches Mixed-Doppel tritt an +++

Beim Tischtennis spielt gerade das deutsche Mixed-Doppel Patrick Franziska und Petrissa Solja. Gegen die Schweden Mattias Falck und Matilda Ekholm hat das DTTB-Duo den ersten Satz mit 14:12 gewonnen.

+++ Die Wettbewerbe am Sonntag +++

Die Wettbewerbe am Sonntag, 23. Juni 2019:

Bogenschießen: Mit Entscheidungen im Team, ab 8 Uhr

Sportschießen: Mit Entscheidungen in Pistole und Schrotflinte der Damen und Herren, ab 8 Uhr

Sambo: Mit Entscheidungen, ab 9 Uhr

Tischtennis: Unter anderem 3. Runde der Herren mit Boll und Ovtcharov, ab 9 Uhr

Judo: Mit Entscheidungen, ab 9.30 Uhr

3x3 Basketball: Erste Runde der Damen und Herren ab 11 Uhr

Leichtathletik: Qualifikation, ab 11 Uhr

Straßenrad: Entscheidung der Herren, ab 11 Uhr

Rhythmische Sportgymnastik: Entscheidungen, ab 13 Uhr

Sportakrobatik: Entscheidungen, ab 14.45 Uhr

+++ Herzlich willkommen +++

Willkommen zum dritten Tag der European Games.

Die Wettbewerbe in Minsk laufen bereits seit 8 Uhr, unter anderem wird bereits geschossen und Tischtennis gespielt. SPORT1 ist wie gewohnt im LIVETICKER dabei, um 9.15 Uhr beginnt dann die TV-Berichterstattung.