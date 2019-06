Die European Games 2019 (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) sind eröffnet. Am Freitagabend fand die Eröffnungsfeier im weißrussischen Minsk statt, Bogenschützin Lisa Unruh führte das deutsche Team als Fahnenträgerin an.

Bereits zuvor gab es einige sportliche Wettbewerbe, unter anderem gewannen Deutschlands Frauen im 3x3 Basketball mit 21:8 gegen Rumänien. Diese treten auch am Samstag wieder an, es geht um 12.50 Uhr gegen Tschechien.

Anzeige

Dazu können sich die Sport-Fans über Medaillenentscheidungen in der Rhythmischen Sportgymnastik, Radsport, Judo, Sambo und Schießen freuen.

SPORT1 überträgt die European Games ab 9.00 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM und versorgt sie hier im LIVETICKER mit allen wichtigen Infos von Tag 2:

Hier aktualisieren

+++ Deutsche Sambo-Kämpferin scheidet aus +++

Jule Horn scheidet im Viertelfinale der Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm des Sambo-Wettkampfes mit 0:7 gegen die Italienerin Alice Perin aus.

+++ Deutsche 3x3 Basketballerinnen gewinnen erneut +++

Nach dem gestrigen Auftaktsieg gegen Rumänien, setzen sich die deutschen 3x3 Basketballerinnen heute mit 19:9 gegen Ungarn durch. Sonja Greinacher ist mit sieben Punkten dabei die beste Werferin im deutschen Team.

+++ Drei von vier deutschen Judoka weiter +++

Neben Starke stehen auch Sappho Coban und Moritz Plafky in der Runde der letzten 16. Ebenfalls in der Klasse bis 57 Kilogramm gewinnt Coban ihren Kampf mit 1:0 gegen die Bulgarin Ivelina Ilieva. Plafky setzt sich in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm mit 10:0 gegen den Portugiesen Goncalo Mansinho durch. Währenddessen unterliegt Katharina Menz in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm gegen die Portugiesin Maria Siderot mit 0:1.

+++ Judoka Starke setzt sich durch +++

Die deutsche Judoka Paulina Starke setzt sich in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm gegen die Russin Anastasiia Koninka mit 11:0 durch und steht nun in der Runde der letzten 16.

+++ Weißrussinnen stehen im Finale +++

Im Halbfinale im Bogenschießen besiegen die Weißrussinnen die deutsche Mannschaft und stehen nun im Finale.

+++ Deutsche Bogenschützen kämpfen um Finaleinzug +++

Die Schützen um die Fahnenträgerin Lisa Unruh kämpfen gegen die Weißrussen im Halbfinale um die Final-Teilnahme am Abend. Damit könnte es heute schon das erste Edelmetall für die deutsche Mannschaft geben.

+++ Tischtennis-Wettbewerb startet am zweiten Tag +++

Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov steigen aber erst in der 3. Runde am Sonntag in den Tischtennis-Wettbewerb ein. Das gilt auch für Petrissa Solja bei den Damen.

+++ Die Wettbewerbe am Samstag im Überblick +++

Sportschießen: Mit Team-Entscheidungen in Pistole und Gewehr (ab 8 Uhr), Bogenschießen: Mit Entscheidungen im Team-Wettbewerb der Damen und Herren (ab 8 Uhr), Sambo: Mit Entscheidungen (ab 9 Uhr), 3x3 Basketball: Unter anderem mit Ungarn - Deutschland und Deutschland - Tschechien (ab 10 Uhr), Judo: Entscheidungen (ab 10 Uhr), Straßenrad: Entscheidung der Damen (ab 11.30 Uhr), Sportakrobatik: Entscheidungen (ab 13 Uhr), Rhythmische Sportgymnastik: Entscheidungen (ab 13 Uhr)