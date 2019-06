Deutschlands Tischtennis-Topspielerin Han Ying hat bei den Europaspielen in Minsk das Finale erreicht und damit vorzeitig ihr Olympia-Ticket gelöst.

Die Düsseldorferin setzte sich im hochklassigen wie spannenden Halbfinale mit 4:3 gegen Xiao Xin Yang (Monaco) durch. Im Endspiel am Nachmittag wartet die Portugiesin Yu Fu (17.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Die Tischtennis-Wettbewerbe in Minsk sind Teil der Olympia-Qualifikation: Die ersten Drei im Einzelwettbewerb sichern sich zugleich das Ticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio.

Eine weitere Chance gibt es über die Qualifikation in den am Donnerstag beginnenden Team-Wettbewerben, in dem zwei von drei Spielern einer Mannschaft zugleich ihr Einzelticket lösen können.