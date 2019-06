Nadine Apetz und Nelvie Tiafack haben das Box-Finale bei den Europaspielen in Minsk verpasst, die Kölner dürfen sich aber über Bronze freuen.

In der Gewichtsklasse bis 69 kg unterlag die 33-jährige Apetz der Italienerin Assunta Canfora knapp mit 2:3 nach Punkten. Der 20 Jahre alte Tiafack (über 91 kg) hatte gegen den Franzosen Mourad Aliev mit 1:4 nach Punkten das Nachsehen.

Neben den Bronzemedaillen hat die deutsche Boxstaffel bereits ein weiteres Edelmetall durch Halbfinal-Teilnehmer Sharafa Raman (bis 56 kg) sicher. Der Eichstätter tritt am Abend (20.45 Uhr MESZ) in der Vorschlussrunde gegen Mykola Busenko aus der Ukraine an.