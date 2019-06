Die deutschen 3x3-Basketballerinnen kämpfen bei den Europen Games in Minsk (21. bis 30. Juni LIVE auf SPORT1 und im Livestream) um die anvisierte Medaille.

Die vierköpfige Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) setzte sich am Montag im Viertelfinale gegen Spanien souverän mit 20:11 durch und trifft in der Vorschlussrunde am Abend (17.25 Uhr MESZ) auf Frankreich. Ein mögliches Finale würde um 19.40 Uhr MESZ stattfinden. (Die European Games im LIVETICKER)

Anzeige

Für das weiterhin ungeschlagene deutsche Team sind Satou Sabally, Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst und Ama Degbeon am Start - allesamt Spielerinnen mit wenig Erfahrung im 3x3, das bei den Sommerspielen 2020 in Tokio erstmals olympisch ist. Eine Medaille ist das erklärte Ziel des Quartetts.