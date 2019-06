Holpriger Start für die deutschen Athleten bei den European Games in Minsk (21. bis 30 Juni täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Nachdem die ersten deutschen Athleten am Donnerstag in der weißrussischen Hauptstadt gelandet sind, mussten sie feststellen, dass Teile ihres Gepäcks fehlen.

Doch als wäre das nicht schon Ärgernis genug, ist es aufgrund des heutigen Feiertags in Deutschland nicht gesichert, dass alle Taschen bis zum Start der Spiele rechtzeitig nachgeliefert werden können.

Besonders betroffen sind die Bogenschützen rund um Olympia-Silbermedaillen-Gewinnerin Lisa Unruh, deren Sportgeräte ebenso wie die Anzüge der Judoka und ein Teil der Fahrräder noch fehlen.

Luxemburg hilft deutschen Athleten aus

Doch wie unter Sportlern üblich, konnten die deutschen Athleten auf Unterstützung ihrer - in diesem Fall luxemburgischen - Kollegen zählen.

"Ich hoffe erst einmal, dass ich meinem Bogen bekomme. Wir haben uns jetzt zunächst um Ersatzmaterial von anderen Nationen bemüht, daher bin ich momentan abgesichert", gab Unruh auf SPORT1-Nachfrage daher zumindest leichte Entwarnung.

Den DOSB trifft in der Angelegenheit wohl ebenso wenig eine Schuld, wie die betreffende Fluglinie, die aktuell sehr bemüht ist, das fehlende Equipment schnellstmöglich nach Minsk zu bringen. So kam ein Teil der Sachen inzwischen bereits an, mehr als 50 weitere Gepächstücke fehlen jedoch noch immer.

Die European Games finden in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 2017 statt. Insgesamt nehmen an den "Europaspielen" über 4.000 Athleten aus 50 Ländern in 15 Sportarten teil.