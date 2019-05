In Bestbesetzung schmettern die deutschen Tischtennis-Teams bei den zweiten Europaspielen in Minsk (21. bis 30. Juni LIVE im TV und im LIVESTREAM auf SPORT1) um die ersten Olympiatickets für die Sommerspiele 2020 in Tokio.

Die Top-20-Asse Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska bilden das Herren-Trio.

Die Damen treten mit der Mixed-WM-Dritten Petrissa Solja, der früheren Top-10-Spielerin Han Ying und Doppel-Europameisterin Nina Mittelham an.

Siege in den insgesamt fünf Tischtennis-Wettbewerben in Weißrussland sind grundsätzlich mit Startplätzen in Tokio verbunden.

Ein Erfolg im Teamwettbewerb bedeutet für 2020 außer der Teilnahme am olympischen Mannschaftsturnier auch schon zwei Plätze im Einzelturnier bei Olympia.

Abhängig davon werden bis zu drei weitere Einzeltickets nach Nippon ausgespielt. Neben Tischtennis finden in Minsk auch im Bogenschießen, Karate und Schießen Olympia-Ausscheidungen statt.