Die Spectre und ihre Schwesterwaffe Stinger sind die einzigen beiden Maschinenpistolen in Valorant. Natürlich sind beide für Run & Gun durchaus sinnvoll und erfüllen alle Maßstäbe, die Maschinenpistolen grundsätzlich erfüllen müssen.

Spectre Stats

Der Schaden der Spectre nimmt im Unterschied zu vielen anderen Waffen in Valorant über die Distanz ab. Der Schadensabfall ist sogar recht gravierend. Wenn eure Gegner also weiter von euch entfernt sind, werden Kills immer unwahrscheinlicher. Von 0 bis 20 Meter betragen die Schadenswerte 78 (Kopf)/26 (Körper)/22 (Beine). In einer Distanz von 20 bis 50 Metern dagegen fällt der Schaden auf 66/22/18. Das bedeutet außerdem, dass die Spectre in keinem Fall den Gegner One-Shotten kann. Bei starker Panzerung kommt es sogar vor, dass ihr drei oder vier Schüsse benötigt, bevor ihr einen Kill erzielen könnt. Die Genauigkeit lässt auch ein wenig zu wünschen übrig, dafür könnt ihr beim Schießen aber in Bewegung bleiben.

Die Spectre besitzt einen eingebauten Schalldämpfer, damit Gegner eure Richtung nicht direkt ausmachen können. Außerdem seid ihr mit einem großen Clip ausgestattet, müsst also erst nach über 2 Sekunden nachladen. Hier sind noch einmal alle Stats im Überblick:

Nachladegeschwindigkeit: 2.25 Sekunden

Feuerrate: 13.33 Schuss/Sek

Durchschlagskraft: Medium

Magazin: 30 Schuss

Die Spectre kostet 1600 Credits und ist damit teurer als die Stinger. Der Preis bringt sie allerdings schon sehr nah an die Gewehre heran, die in den meisten Fällen einfach die bessere Wahl darstellen. Der alternative Modus der Spectre wird diesem Preis aber fast schon gerecht: Ihr seid zwar langsamer, allerdings könnt ihr sowohl euren Rückstoß als auch eure Streuung reduzieren und bekommt einen 1,15x – Zoom. Die Feuerrate verschlechtert sich leider zusätzlich.

Das klare Plus der Spectre ist die Mobilität, die sie euch bietet. Wenn ihr die Maschinenpistole also mit einem mobilen Agenten paart, wird sie zu einer sehr nützlichen Waffe für einen annehmbaren Preis.