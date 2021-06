OG Esports ist eine der größten und bekanntesten Organisationen im eSports-Zirkus. Gemessen an gewonnen Preisgeldern (Stand April 2021) ist die 2015 in Europa gegründete Orga die zweiterfolgreichste in der gesamten eSports-Historie. Sowohl in Counter Strike: Global Offensive als auch bei Dota 2 gehören die OG-Teams meist dem erweiterten Favoritenkreis an.

Anfang des Jahres wollte man die Erfolgsgeschichte mit der Übernahme des Monkey Business Valorant Rosters in einem weiteren eSports-Titel weiterschreiben.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Leider struggelte das neu verpflichtete Team nach der Übernahme ihren Erfolg, der sie überhaupt in OG's Blickfeld brachte, zu wiederholen. Nun zog die Organisation die Reißleine. Und unterzog das bestehende Roster einer Generalüberholung.

OG Valorant: 3 von 5 Positionen neu gestaltet

Vom im Februar verpflichteten ursprünglichen Ex-Monkey-Business-Roster sind nur Benjamin "uNKOE" Chevasson und Kevyn "TviQ" Lindström übrig geblieben.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Laut dem Tweet bleibt auch Julien "daemoN" Ducros dem Team erhalten. Deutet man die Zeichen richtig, aber wohl nur noch als Co-Trainer, denn als aktiver Spieler. Headcoach wird der frühere europäische Valorant-Champion Tanishq "Tanizhq" Sabharwal werden.

Neu im Team sind Nikita "trexx" Cherednichenko und Tomas "Destrain" Linikas, die beide von HONK kommen. Das Line-up wird komplettiert durch einen alten Bekannten: Harry "DPS" MacGill, der nun von der Auswechselbank in die Startaufstellung rückt.