Die Guardian kann man in Valorant wohl am ehesten mit der Vandal vergleichen, allerdings kostet sie wesentlich weniger. Das Magazin ist relativ klein und das Gewehr insgesamt recht langsam. Ein Vorteil der Guardian liegt aber in ihrem soliden Schaden. Der Schaden wird über Distanz kaum weniger und ihr seid mit dem Gewehr in der Lage, Spieler auch mit einem einzigen Schuss zu töten: Die schwere Durchschlagskraft macht es wahrscheinlicher, einen One-Tap zu landen.

Valorant: Stats der Guardian

Die Guardian ist im Vergleich zu den Alternativen wirklich billig. Sie kostet lediglich 2400 Credits und vereint trotzdem ein paar der wichtigsten Merkmale der Vandal (2900 Credits) in sich.

Der Schaden der Guardian beträgt 195(Kopf)/65(Körper)/49(Beine) auf allen Entfernungen von 0 bis 50 Meter. Durch den fehlenden Schadensabfall könnt ihr also mit zwei Schüssen leicht gepanzerte Gegner eliminieren und killt bei Headshots garantiert. Allerdings ist es wichtig, mit der Guardian genau anzuvisieren und möglichst nicht zu verziehen.

Die ersten Schüsse aus der Hüfte funktionieren mit der Guardian ganz gut, allerdings ist die halbautomatische Waffe ohne anzuvisieren auf Dauer nicht wirklich kontrollierbar. Für große Entfernungen ist die Guardian mit einem x1,5 Zoom-Zielfernrohr ausgestattet. Den Headshots steht also nichts im Weg außer eine ruhige Hand am Abzug. Kein anderes Gewehr in Valorant besitzt übrigens so ein gutes Zielfernrohr – benutzt sie also eher wie eine Sniper und lasst euch nicht auf lange Feuergefechte ein, denn der Rückstoß ist zusätzlich nicht kontrollierbar.

Insgesamt ist die Guardian also eine solide und vor allem günstigere Alternative zu Vandal oder zu Phantom. Wir drücken das hier noch einmal in Stats aus:

Durchschlagskraft: Schwer (Vandal: Medium)

Feuerrate: 5.25 Schuss/Sekunde (9.75 Schuss/Sek.)

Magazin. 12 Schuss (25 Schuss)

Nachladen: 2.5 Sekunden (2.5)

Ihre höhere Durchschlagskraft und das genaue Zielfernrohr machen die Guardian zu einer gefährlichen Waffe, die es mit ihren Konkurrenten aufnehmen kann.