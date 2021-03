In zahlreichen kompetitiven Games wie Valorant, CS:GO oder League of Legends kann es hin und wieder zu technischen Problemen kommen. Diese liegen mitunter am schlechten Netzwerk oder überforderter Hardware. Bislang war es in Riot Games' Taktikshooter allerdings nicht möglich, darauf mit einer Auszeit zu reagieren. Das soll sich bald ändern.

Timeout in Valorant

Wie das Datamining-Profil Valorant Leaks auf Twitter mitteilte, ist ein derartiges Feature wohl bereits angelegt.

Damit können Spieler, die mit Problemen zu kämpfen haben, durch einen Neustart ihres Rechners oder Routers oder durch andere Maßnahmen versuchen, diese mit etwas mehr Ruhe zu lösen. In vergleichbaren Titeln wie CS:GO oder Dota2 ist eine derartige Mechanik schon seit Ewigkeiten Standard.

Um den Mechanismus zu nutzen, sei lediglich ein simpler Befehl im Chat nötig.

"/to" oder "/timeout"

Öffnet ein Voting, das eine entsprechende Pause zur Option macht

Keine Timeouts direkt nach einem bereits genutzten Timeout möglich

Wie viele Auszeiten jedes Team zur Verfügung hat, wurde noch nicht offengelegt. Fraglich bleibt, ob dieses Feature gerade in niedrigeren Rangstufen missbraucht werden könnte, um das gegnerische Team länger in einem Game festzuhalten. Die Einführung von Timeouts stellt aber wohl einen weiteren Schritt in der bislang starken Entwicklung von Valorant als eSports-Titel dar.

