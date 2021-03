Excel Esports, bestens bekannt für ihr LEC-Team in League of Legends, gaben ihr komplettes Valorant-Roster bekannt. Bereits Anfang März verpflichtete die Organisation den von G2 Esports entlassenen David "davidp" Prins, der 2020 einige A- und B-Tier-Events gewann. Nun sind auch die übrigen vier Spieler und ein Coach mit an Bord.

Von CS:GO zu Valorant

Excels Valorant-Roster sieht wie folgt aus:

David "davidp" Prins

Morgan "B1GGY" Madour

Marc "Honeybee" Begley

Vincent "Happy" Cervoni

Alend "Ale" Khalaf

Jimmy "Jumpy" Berndtsson (Coach)

Sam "Fields" Greenfield (Coach)

Das Roster ist gefüllt mit ehemaligen CS:GO-Profis. Insbesondere Happy, zweimaliger Major-Gewinner und CS:GO-Legende, dürfte auf der Flex-Position für Aufsehen sorgen. Der 29-Jährige war zuvor Teil des Prodigy-Rosters, das beim First Strike-Event in Europa spielte. Außerdem war er während der ersten VCT-Phase für Giants Gaming aktiv.

Honeybee und Coach Fields kommen beide vom aufgelösten Purple Cobra Team. Chefcoach Jumpy bringt aus seiner CS:GO-Zeit bei Fnatic und North eine Menge Erfahrung mit. Bezüglich der Rollenverteilung wird Davidp der Ingame-Leader und Smoker sein. Honeybee spielt die Sentinel-Rolle, B1GGY ist Support, Happy spielt Flex und der junge Ale aus Schweden wird primär die Duellisten-Rolle einnehmen.

Das Roster wird am 31. März in den Open-Qualifiern für die VCT Phase 2 sein Debüt geben.

