Vorbei die Zeit des üblichen Taktierens!

In "Escalation" geht es ausschließlich darum, die feindlichen Spieler so schnell wie möglich auszuschalten und die eigenen Waffen aufzuleveln. Was zunächst nicht nach Valorant klingt, ist in Wahrheit der neue Spielmodus, der sich von dem typischen auf mehrere Runden ausgelegten Spielprinzip verabschiedet.

Anzeige

Mit Patch 2.03 dürfen sich Teams von bis zu fünf Spielern gegenseitig behaken und müssen dabei nach und nach im (Waffen-)Level aufsteigen. Jeder Spieler erhält unterschiedliche Ballermänner, die sich nach einem erfolgreichen Abschuss verbessern beziehungsweise verändern. Hinzukommt ein Squadlevel - dieses repräsentiert den gesamten Fortschritt eines Teams.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Pro Abschuss gibt es Punkte, die sowohl das eigene Team boosten, als auch den persönlichen Waffenlevel. Sollte ein Spieler mit einer Waffe einen Abschuss erzielen, der unter dem aktuellen Squadlevel liegt, gibt es weniger Punkte - klar soweit?

Zusätzlich, und um das Ganze weiter eskalieren zu lassen, erhalten die Spieler die Möglichkeit die Fähigkeiten ihrer Agenten einzusetzen.

Fähigkeiten und Waffen

Auf Level 1 können sich die Spieler zwischen folgenden Waffen/Fähigkeiten entscheiden:

Phantom

Vandal

Ray's Rocket Launcher (Ability)

Level 2

Phantom

Vandal

Ab Level 3 hingegen gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten während es auf Level 12, dem letzten in diesem Spielmodus, einen Schneewerfer für die Spieler gibt. Na, dann mal ran an die Buletten!

Offensichtliche Reminiszenz

Dem einen oder anderen dürfte dieser Spielmodus durchaus bekannt vorkommen - bereits in Counter-Strike: Global Offensive existiert eine ähnliche Variante. Hier erhalten die Spieler nach einem erfolgreichen Abschuss neue Waffen, die sich nach und nach verbessern.