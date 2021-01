Die eSports-Welt wird seit jeher von männlichen Teams dominiert. Evil Geniuses will diese Vorherrschaft, zumindest in Valorant, in Frage stellen und präsentiert das erste gemischte Profiteam. Angeführt wird es von der ehemaligen CS:GO-Spielerin Christine "potter" Chi.

Valorant: Evil Geniuses treten mit Mixed-Roster an

"Als wir [in Valorant] einstiegen, wollten wir es auf unsere Art machen und nicht einfach ein festes Roster aus fünf SpielerInnen verpflichten", erklärt EGs Abteilungsleiter eSports. "Als wir hörten, dass potter an Valorant interessiert sei, schien sie für uns wie die naheliegendste Option, ein Roster um sie herum aufzubauen".

Potter arbeitete bislang als Analytikerin bei CS:GO-Events und blickt auf eine bewegte Profikarriere zurück. Sie war Teil einiger der erfolgreichsten weiblichen CS:GO-Teams der Welt, wie Counter Logic Gaming Red oder SK Ladies.

Neben potter ist Claudia "Clawdia" Che die zweite Spielerin im Roster. Über Clawdia ist wenig bekannt, doch sie spielte schon mit potter in einem Valorant-Turnier zusammen. Im September 2020 erreichten sie das Grand Final des FTW Summer Showdown, ein 50.000 US-Dollar Turnier. "Im FTW Summer Showdown zu spielen, war eigentlich nur aus Spaß", verrät die 34-jährige. "Anschließend habe ich sogar von Valorant-Strategien geträumt. Es hat mich definitiv dazu gebracht, wieder kompetitiv zu werden."

EG Valorant: potter dämpft die Erwartungen

Die anderen drei Spieler sind Ronan "Osias" Jeremiah Javelona von den Philippinen und die beiden US-Amerikaner Aleksandar "aleksandar" Hinojosa sowie Nolan "Temperature" Pepper von Team Moon Raccoons. Potter soll durch ihre Erfahrung die jungen Spieler leiten und sie in die kompetitive Szene einführen. Denn abgesehen von ihr, haben ihre Teammitglieder wenig eSports-Erfahrung.

Der erste Auftritt des gemischten Valorant-Rosters findet im Rahmen der Valorant Champions Tour (VCT) statt, wo sie sich zunächst durch das Open Qualifier spielen müssen. Dort könnten sie später auf etablierte Top-Teams wie Sentinels oder TSM treffen. Trotz aller Euphorie wird es für das unerfahrene Roster schwierig, mit solchen Teams mitzuhalten.

"Meine Erwartungen sind an die Situation angepasst", gesteht potter. "Ich denke, es wird eine gute Lernerfahrung sein. Runden und Spielzeit sind jetzt das, was unser Team braucht."

