Cloud9 ist einer der bekanntesten und profiliertesten Namen im eSports. Die amerikanische Organisation ist in so gut wie allen relevanten Titeln vertreten und hat dabei immer das Ziel zu den Besten zu gehören. Ein vollgepackter Trophäenschrank untermauert diesen Anspruch.

Cloud9 steht auch dafür neue Wege zu gehen. Innovationen in der Szene voranzutreiben und umzusetzen. Es überrascht daher nicht, dass die eSports-Organisation des Jahres 2018 mit der Übernahme des MAJKL Valorant Rosters, nun auch erstmals ein Team besitzt, welches ausschließlich aus weiblichen Spielern besteht.

"Cloud9 White"

Folgende Spielerinnen treten ab sofort für C9 an:

Alexis "alexis" Guarrasi

Annie "Annie" Roberts

Jasmine "Jazzyk1ns" Manankil

Melanie "meL" Capone

Katsumi (Name unbekannt)

Bei der Organisation selbst, ist man überzeugt davon ein weiteres titelfähiges Roster an den Start zu bringen: "Was mir an MAJKL auffiel, war, dass sie hart arbeiten mussten, um ihr Spiel zu perfektionieren, einander zu finden und dann als Einheit zu konkurrieren", sagte Gaylen Malone, Senior General Manager von Cloud9.

"Sie sind eine talentierte Gruppe von Frauen, die mit dem Ziel zusammenkamen, die Besten im Spiel zu sein und die sich verpflichtet haben, das zu tun, was nötig war, um dorthin zu gelangen. Es war unglaublich zu beobachten, wie sie sich in den letzten Monaten verbessert haben. Sie haben so viele der Werte gezeigt, die wir hier bei C9 schätzen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Spiels, und ich bin mehr als aufgeregt, sie bei Cloud9 begrüßen zu dürfen."