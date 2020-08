Die Top 5 gamescom-Spiele der eSports1-Redaktion

Gestern um 19:30 deutscher Zeit war es so weit: Die gamescom 2020 öffnete ihre Pforten...zumindest digital. Aufgrund des Coronavirus musste die riesige Spielemesse in ein Online-Format umgewandelt werden. Die Opening Night, sowie alles zur gamescom dazugehörende, wird für die Fans 2020 ausschließlich digital zugänglich sein.

Doch auch dieses Jahr wurden gleich am ersten Tag unzählige Spiele vorgestellt, auf die sich die Fans in den kommenden Monaten freuen dürfen. Auch in der SPORT1-eSports-Redaktion wurden die Ankündigungen gespannt verfolgt und schnell kristallisierten sich fünf Spiele heraus, auf die wir ein besonderes Augenmerk haben sollten.

Die Top 5 der SPORT1-eSports-Redaktion

Call of Duty Black Ops: Cold War

Den Anfang macht ein Titel, der, was die Kampagne betrifft, nur wenig mit eSports zu tun hat, aber dennoch einstimmig in der Redaktion abgefeiert wurde. Zwar wurde für den nächsten Teil aus der Black-Ops-Reihe noch kein Gameplay gezeigt, dafür überzeugen aber vor allem die Cinematic-Trailer.

Cold War soll ein direktes Sequel zum ersten Black Ops aus dem Jahr 2010 sein, dementsprechend kehren auch bekannte und beliebte Charaktere aus der Black Ops-Reihe zurück. Wie der Name schon verrät dreht sich die Story um den gesamten Kalten Krieg und auch wenn sie sich an historische Ereignisse anlehnt, ist sie doch eine rein fiktionale Geschichte.

Erscheinen soll CoD Black Ops: Cold War am 13. November. Zunächst aber nur für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Ab wann der Shooter auf den Next-Gen-Konsolen veröffentlicht wird ist noch nicht klar. Es soll aber noch dieses Jahr passieren.

Fall Guys Season 2

Das Spiel der Stunde. Seit gut vier Wochen wird gesprungen, geschubst und gewuselt was das Zeug hält. Im Rahmen der Opening Night der gamescom wurde nun die zweite Season für die digitale Auflage von Takeshi's Castle angekündigt.

Season 2 soll Anfang Oktober erscheinen. Was sie genau mit sich bringt, erfahrt ihr hier.

Star Wars Squadrons

Während sich die Community bei Fall Guys mehr oder eher weniger ernsthaft mit dem eSports-Gedanken auseinandersetzt, ist das Potenzial bei Star Wars Squadrons tatsächlich zu einem relevantem eSports-Titel zu werden auf jeden Fall vorhanden.

Eine taktische, First-Person-5-vs-5-Multiplayer-Schlacht in den Weiten des Weltraums mit den Helden und Raumschiffen der Star-Wars-Saga? Wer bitte kann es da noch abwarten bis Squadrons am 2. Oktober erscheint?

Doch die Raumschlachten per X-Wing und TIE-Fighter sind nicht das Einzige, auf das sich Fans freuen dürfen. Während der Opening Night der gamescom wurde nun auch ein Blick auf die Single-Play-Kampagne geworfen.

Star Wars Squadrons wird vorerst nur auf PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Es ist aber davon auszugehen, dass auch die neue Generation ihren Ableger erhalten wird.

Spellbreaker

Spellbreaker ist ein weiteres Spiel mit großem eSports-Potenzial, welches im Gegensatz zu Squadrons auch schon in der offenen Beta spielbar ist.

Genre-technisch lässt sich Spellbreaker den Battle-Royale-Shootern zuordnen, verfolgt dabei aber einen anderen Ansatz, als bisher dagewesenes. Anstatt mit Sturmgewehren, Pumpguns und Co, versuchen die Spieler sich jeweils mit Hilfe von Magie gegenseitig zu eliminieren.

Die Besonderheit dabei ist, dass die Spieler zu jedem Spielbeginn aus elf verschiedenen Magie-Disziplinen wählen, diese beliebig kombinieren und so ihren ganz eigenen Spielstil entwickeln können. Die einzelnen Disziplinen basieren dabei auf den Elementen. Erdmagier schleudern gigantische Steinbrocken, Feuermagier entfesseln Flammenwände oder Feuerbälle und Elektro-Magier werfen mit Blitzen um sich.

Offiziell veröffentlicht werden soll das magische Battle-Royale am 3. September auf allen gängigen Plattformen.

Age of Empire 3: Definitive Edition

Zum Abschluss noch ein Klassiker. Welcher Gamer hat nicht wenigstens einmal in seinem Leben ein Spiel der Age-of-Empire-Serie besessen und sich hingebungsvoll dem Aufbau eigener und Abriss gegnerischer Kolonien gewidmet?

Mit Age of Empires 3: Definitive Edition kommt der 4K-Remaster des Strategie-Klassikers schon am 15.Oktober auf Steam und im Xbox Game Pass. Zur Opening Night der gamescom wurden nun ein erster Trailer inklusive Spielszenen gezeigt.

Neben der detaillierteren Grafik, der verbesserten Gegner-KI und einer überarbeiteten Audio-Qualität bringt die überarbeitete Version zusätzlich zwei neue Völker in das Spiel. Mit den Inkas und den Schweden kommt damit sowohl eine weitere defensive (Inkas) als auch eine aggressive (Schweden) Strategie-Option zu den ohnehin schon vielfachen Möglichkeiten, die AoE bietet, um den Gegner - ob im Singleplayer oder Online - zu besiegen.