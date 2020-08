Die Entwicklung, die Valorant seit seiner Veröffentlichung am 2. Juni durchgemacht hat, ist erstaunlich. In gerade einmal knapp drei Monaten kamen direkt zwei neue Agenten in das Spiel, unzählige Patches wurden veröffentlicht und kontinuierlich daran gearbeitet, den neuen Shooter nach und nach immer eSports-tauglicher zu gestalten.

In der Community kam Riot Games ehemaliges "Projekt A" entsprechend gut an. Einige der namenhaftesten eSports-Organisationen sprangen auf den (Schnell-)Zug auf und gründeten ihre hauseigenen Valorant-Teams, um bei etwaigen kommenden Turnieren mit dabei sein zu können.

Anzeige

Diese Phase ist inzwischen schon wieder passé. Längst ist man schon wieder einen Schritt weiter - die ersten offiziellen Valorant-Tournaments wurden im entsprechenden eSports-Charakter ausgetragen. Das LVL Clash 2 soll aber nun alles dagewesene toppen.

Exponentielle Entwicklung

Die Fortsetzung des erstmals Anfang Mai ausgetragenen LVL Clashs wird deutlich größer als sein Vorgänger. Nicht nur in Sachen Preisgeld wurde aufgestockt (von 10.000 auf 15.000 Euro), vor allem das Teilnehmerfeld wurde von vier Teams auf 16 Mannschaften angehoben.

Mit dabei sind die besten Mannschaften aus ganz Europa. Diese wurden vorab in vier Gruppen eingeteilt:

Gruppe A

Ninjas in Pyjamas

Rix.gg

Giants Gaming

Inferno

Gruppe B

Team Liquid

Bonk

Prodigy

FABRIKEN

Gruppe C

G2

BIG

Need more DM

VALORANDO

Gruppe D

FunPlus Phoenix

BBL Esports

Angry Titans

Wave Esports

Gespielt wird in der Gruppenphase im Best-of-1-Format. Gruppenerster und -zweiter gelangen direkt in die Playoffs. Platz Drei und Vier sind ausgeschieden. Ab den Playoffs ändert sich das Format dann auf best-of-3. Auch das Finale wird in diesem Modus ausgespielt werden. Anders als bei bekannten eSports-Turnieren wird es beim LVL Clash 2 kein Lower Bracket geben. Sprich wer in den Playoffs verliert ist raus.

Los geht es am 28. August. Verfolgt werden kann die ganze Action auf dem offiziellen LVL Twitch Channel oder dem offiziellen Valorant Channel.