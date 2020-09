Am 12. September wird es das erste Valorant-Tournament geben, bei dem ausschließlich Frauen mitmachen werden.

Der FTW Summer Showdown, wobei FTW für "For The Woman" steht, wird gehostet von Nerd Street Gamers und Spectator Gaming. Zu gewinnen gibt es 10.000 US-Dollar. Insgesamt werden acht nur aus Frauen bestehende Teams an den Start gehen. Gesponsert wird das Ganze unter anderem von T1, deren eSports-Team zu Teilen Spectator Gaming gehört.

Anzeige

Frauenpower

"Wir wollen mehr Frauen in dieser Branche einen Platz am Tisch geben - sowohl für Hobbyspielerinnen als auch für Frauen, die eine Karriere im E-Sport anstreben", sagte Paige Funk, Senior Marketing Director bei Nerd Street.

Los geht der FTW Summer Showdown schon am 5. September mit den Qualifiers (Anmeldung hier!). Die qualifizierten acht Teams werden in zwei Vierer-Gruppen aufgeteilt, bei denen jeweils die ersten beiden in die Playoffs kommen.

Dort wird danach im Single-Bracket das Gewinner-Team ausgespielt. Zwar steht noch nicht fest, wer letztendlich an dem Turnier dabei wird, es ist aber davon auszugehen, dass zumindest Godsent, das erste Valorant-Profi-Team, das nur aus Frauen besteht, in irgendeiner Form Teil des FTW Summer Showdown sein wird.

Zu sehen gibt es das All-Woman-Turnier auf dem Twitch-Kanal von Nerd Street Gaming.