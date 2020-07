Das Valorant Team der Sentinels schlägt die Konkurrenz von Cloud9 mit 3-1 und gewinnt das PAX Arena Invitational. Es ist der erste Sieg des Teams in der Ignition Series. Der Sieg kommt für viele überraschend, trotz des Star-Aufgebots konnte das Team bei ihrer letzten Turnierteilnahme, dem "T1 x Nerd Street Gamers Showdown" nur den 5/6. Platz erreichen. Doch der Valorant-eSports ist noch jung und ein Monat hat den Spielern gereicht, um sich massiv zu verbessern.

Das Teamplay der Sentinels

Mit Superstar Jay "sinatraa" Won haben die Sentinels einen Shooter-Ausnahmespieler in ihren Reihen. Er war Overwatch League MVP 2019 und wechselte mit dem Release von Riot's Taktikshooter das Spiel. Er war mit seiner eigenen Leistung im Finale nicht ganz zufrieden, dennoch reichte es für einen überzeugenden Sieg gegen Cloud9.

Valorant ist genau wie das große Vorbild CS:GO ein Taktikshooter, in dem es vor allem auf die gemeinsame Leistung als Team ankommt. Neben sinatraa sind Shahzeeb "ShahzaM" Khan, Hunter "SicK" Mims, Jared "zoms" Gitlin und Michael "dapr" Gulino unter dem Banner der Sentinels im Einsatz. Sie alle konnten bereits in der Vergangenheit einige Erfahrung als Profispieler sammeln. ShahzaM, SicK und dapr waren in CS:GO unterwegs, während zoms sowohl in Overwatch als auch Apex Legends erste Erfolge feierte.

Das Roster der Sentinels zeigte, dass sie in den Wochen vor dem Event riesige Verbesserungen erzielen konnten. In der Gruppenphase konnten sie sich gegen Cloud9, Team Owl, Complexity Gaming und Renegades durchsetzen ohne ein einziges Game abzugeben. Damit war der #1 Seed gesichert. Im Viertelfinale gegen Gen.G verloren sie ihre einzige Map vor dem Finale. Die Turnierfavoriten TSM, ihres Zeichens Champions des "T1 x Nerd Street Gamers Showdown", konnten ihnen nichts entgegesetzen und unterlagen im Halbfinale 2-0.

Das 3-1 im Finale war dann das i-Tüpfelchen für diesen sensationellen Run der Sentinels. Nur zwei Maps in einem solch stark besetzten Turnier zu verlieren ist eine enorme Leistung. Sie festigen damit ihren Status als eines der besten Teams der stetig wachsenden Valorant eSports-Szene.