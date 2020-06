Das eine oder andere Spaß-Turnier gab es bereits, nun rollt der "richtige" eSports in Valorant allmählich an. Teams wie TSM oder T1 arbeiten seit geraumer Zeit an ihrer Aufstellung für den FPS-Titel.

Ein Weltmeister für T1

Der League-of-Legends-Rekordweltmeister T1 hat nun Tyler "Skadoodle" Latham verpflichtet. Bei seiner letzten aktiven Station Cloud9 gewann er das ELEAGUE Major in Boston 2018, was dem WM-Titel gleichkommt.

Seine Vergangenheit ist allerdings nicht nur Glanz und Ruhm. Seine ehemaligen Teamkamderaden bei Team iBUYPOWER Keven "AZK" Lariviere und Braxton "brax" (ehemals "Swag") Pierce wurden 2015 wegen Matchfixing von Valve aus dem kompetitiven Counter-Strike gebannt.

Bereits frühzeitig kündigte "brax" seinen Rückzug aus CS:GO an, sobald Valorant erscheine. So kommen die drei ehemaligen Teammates bei T1 wieder zusammen und werden gemeinsam für ihre neue Organisation antreten.

T1 hat zudem angekündigt, ein Academy Team in Nordamerika zu stationieren, sowie ein zweites Profi-Roster für den südkoreanischen Raum zu akquirieren.

Für den Anfang besteht das Team aus: