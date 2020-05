In nur wenigen Tagen ist es bereits soweit: Riot Games wird den hauseigenen Ego-Shooter Valorant offiziell am 02. Juni 2020 für den PC veröffentlichen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich der Shooter in der Beta-Phase, zu der jeder Spieler theoretischen Zugriff mittels Twitch-Drops erhalten kann beziehungsweise konnte.

Wie schon bei Legends of Runeterra werden inhaltliche Fortschritte, insbesondere die des Ranked-Modus, zurückgesetzt, um allen Spielern die gleiche Ausgangssituation zu bieten.

Erspielte Gegenstände wie Ränge und Buddies sollen jedoch erhalten bleiben. Anders hingegen sieht es bei gekauften Skins aus. Diese werden aus dem Inventar des Spielers gelöscht beziehungsweise entfernt, jedoch erhalten die Spieler, die Echtgeld investiert haben, den Gegenwert in Valorant-Points zurückerstattet samt eines Bonusbetrags obendrauf.

Neue Inhalte kurz nach Start

Neben dem Status als Vollversion bekommt Valorant bereits wenige Tage nach dem offiziellen Start neue Inhalte spendiert. So stehen eine neue Map, ein neuer Agent sowie ein neuer Spielmodus in den Startlöchern. In Sachen Spielmodus geht unter anderem das Gerüchte über einen 2v2-Modus um, der bereits von Riot Games bestätigt wurde. Jedoch steht noch aus, ob dieser direkt zum Launch zur Verfügung steht.

Valorant selbst ist ein Free-2-Play-Titel, der am 02. Juni offiziell für den PC erscheint. Ob Riot Games den Titel auch auf andere Plattformen portieren wird, ist aktuell nicht bekannt.