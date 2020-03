Der Release von Valorant im Sommer nähert sich mit großen Schritten. Vier Charaktere sind mehr oder minder vollständig bekannt, ein fünfter steht Stand jetzt noch aus. Zudem soll im Rahmen der ersten Tests mit Content Creatorn und eSportlern ein sechster Held dazugekommen sein.

Teilnahme an der Closed Beta

Die lange erwartete geschlossene Beta startet bereits kommende Woche am 7. April. Diese Beta-Phase ist vorerst auf Spieler in Europa, Kanada, Russland, der Türkei und den Vereinigten Staaten beschränkt – in Zukunft werden möglicherweise weitere Regionen freigeschaltet. Dies hängt von den Entwicklungen im Verlauf der COVID-19-Pandemie ab. So teilt Riot Games den vorläufigen Ablauf mit.

Eine Chance auf einen Zugang erhalten grundsätzlich alle. Dafür arbeitet Riot Games wie auch schon bei Legends of Runeterra mit der Streaming-Plattform Twitch zusammen. Folgende Schritte müsst ihr unternehmen, um mit etwas Glück ausgewählt zu werden:

Riot-Konto erstellen

Das Riot-Konto mit einem Twitch-Konto verknüpfen

Bestimmte Streams von VALORANT anschauen, die auf Twitch vorgestellt werden

Das sind dann jene Übertragungen von Influencern, Streamern und eSportlern, die offiziell von Riot Games für die Beta-Phase engagiert wurden.

Mehr Informationen zum Spiel und weitere Eckdaten findet ihr auf der offiziellen Website. Updates und und Hintergründe findet ihr wie gewohnt auch hier bei SPORT1.