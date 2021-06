Von Jonas Schaffrick

Das große Finale der RLCS X konnte zwar nicht, wie vorerst geplant, mit den besten Teams aller Regionen auf einem LAN-Event stattfinden, allerdings wurde die Saison trotzdem mit einem Fest beendet.

EU RLCS X Championship

Guild Esports konnte ihre Erwartungen nicht halten. Die Spieler in der Organisation von David Beckham wurden von Split zu Split stärker und konnten im Spring Split sogar ein Regional Event gewinnen. Durch ihre überragende Performance galten sie, trotz einem 4. Seed in den Rankings, zu einen der großen Favoriten – neben Team BDS natürlich.

Team Queso, die als Underdog des Turniers galten, legten eine starke Performance im Lower Bracket hin. So kegelten sie Solary (2-1) und Guild Esports (2-0) aus dem Turnier. Im Halbfinale endete der Weg von Team Queso im Set gegen Team BDS (0-2).

Team Vitality konnte zum richtigen Zeitpunkt zu Bestleistungen zurückkehren. Nachdem die Franzosen einen eher durchwachsenden Spring Split gespielt hatten, konnten sie in den RLCS X Championships beweisen, dass sie eins der stärksten Teams der Welt sind. Im Halbfinale setzten sie sich souverän mit 2-0 gegen Top Blokes durch. Im großen Finale gab es dann den Klassiker: Team Vitality gegen Team BDS.

Die erste Serie im Set ging schneller vorbei, als es Team BDS lieb war. Nach drei Spielen mit zwei Overtimes stand es bereits 3-0 für Team Vitality. Auch der Tactical Timeout von Team BDS konnte kein Comeback in der Serie einleiten und so fegte Team Vitality auch im 4. Spiel Team BDS mit einem 4-1 vom Platz.

In der zweiten Serie im Set hat Team BDS einen deutlich besseren Start landen können und ging mit 2-0 in Führung. Team Vitality, welche vom Bootcamp spielten, nahmen daraufhin noch einmal all ihre Kraft zusammen und zündeten den Turbo. Nach vier Siegen nacheinander gewannen sie auch die zweite Serie mit 4-2.

Wir gratulieren Team Vitality zum Sieg der EU RLCS X Championships!

NA RLCS X Championship

In Nordamerika sahen die Sets, im Vergleich zu Europa, etwas eindeutiger aus.

Spacestation Gaming setzte sich im Upper Quarterfinal mit einem 2-0 gegen Rogue und im Halbfinale ebenso mit einem 2-0 gegen Mitfavorit Team Envy durch.

Im Lower Bracket konnte G2 Esports, welche als 5. Seed in das Turnier gegangen sind, überzeugen. Seit einigen Wochen musste das Roster um JKnaps und Chicago auf Substitute dreaz zurückgreifen, da Rizzo das Ende seiner Karriere als Profispieler verkündet hatte.

Trotzdem kegelten sie den FaZe Clan (2-0) und Rogue (2-0) mit deutlichen Ergebnissen innerhalb der Serien aus dem Turnier. Im Halbfinale wartete der große Favorit The General NRG.

Das Halbfinale zwischen den beiden Teams hatte Potenzial das große Finale zu sein. Schon in der ersten Serie des Sets schenkten sich beide Teams nichts. In Spiel 7 konnte sich NRG knapp die erste Serie sichern. Auch in der zweiten Serie legte NRG einen guten Start hin, allerdings hat sich G2 Esports schnell von dem Schock erholt und spielte stark auf. Sie belohnten sich mit 4-2 und glichen das Set aus. Auch die letzte Serie des Halbfinals war nicht weniger spannend. Nach mehreren Overtimes kristallisierte sich der Favorit NRG als Sieger heraus. (4-2)

Im großen Finale in Nordamerika standen sich somit Spacestation Gaming und The General NRG gegenüber. Die erste Serie des Sets startete mit einem Schlagabtausch der beiden Teams. Nach abwechselnder Dominanz, konnte NRG die erste Serie mit 4-2 für sich entscheiden.

Den Motivationsshub hat NRG auch in der zweiten Serie beflügelt. Nur ein Spiel haben sie dabei an Spacestation Gaming abgegeben.

Wir gratulieren The General NRG zum Sieg der NA RLCS X Championships!