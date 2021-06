Wir haben ja bereits über das Fast & Furious-Pack berichtet, insbesondere der Nissan Skyline GT-R R34 ist ein Fan-Highlight und wurde mit dem Patch 1.99 nach Rocket League gebracht. Doch der Nissan Skyline ist nicht das einzige Fahrzeug, das im Fan-Pack enthalten ist. Mit Dominic Torettos 1970 Dodge Charger kann jetzt auch auf Torejagd gegangen werden.

Thunfisch, ohne Kruste

Der Dodge Charger kann entweder als Teil des Fast & Furious-Packs (2400 Credits, umgerechnet ca. 20 Euro) oder als Einzelteil (1000 Credits, umgerechnet ca. 8 Euro) erworben werden. Das Interessante am Dodge Charger ist seine Hitbox. Aufgrund seiner Länge hat das neue Auto eine Dominus-Hitbox bekommen, die eine der besseren Hitboxes im Spiel ist. Der Dodge ist also das perfekte Auto für Rettungstaten in allerletzter Sekunde.

Rocket-League-Spieler können ihren Namen nun auch mit dem Spielertitel Tuna, No Crust verzieren lassen. Übersetzt bedeutet das "Thunfisch, ohne Kruste". Dieser Spruch ist eine Hommage an die berühmte gleichnamige Szene aus Fast & Furious, bei der sich Paul Walker ein Thunfisch-Sandwich bestellt. Der Spielertitel ist kostenlos im Item-Shop erhältlich - allerdings nur für eine limitierte Zeit.

Das Fast & Furious Fan-Pack wird durch Spielerhymnen komplettiert, unter anderem ist auch "Furiosa" von Anitta dabei. Die Spielerhymnen kosten 200 Credits.

