Rocket League Labs: Galleon Retro ist live

Rocket Labs sind bestimme Arenen in Rocket League, die das Spielen durch Hindernisse in der Arena erschweren sollen. Galleon Retro ist die neuste Arena in diesem Modus. Interessanterweise basiert diese neue Karte auf etwas sehr Altem: Im Rocket League Vorgänger Super Acrobatic Rocket-Powered Battle Cars (SARPBC) gab es vor über einem Jahrzehnt eine Galleon Arena. Nun hat es diese Karte in die Moderne geschafft: Mit ihr kommen neon-beleuchtete Masten in die Stadien der Rocket-League-Welt.

Eine nette Hommage an SARPBC aus dem Jahr 2008. Die Form und der Name der Arena sind an das römische Kriegsschiff Galeere angelehnt. Psyonix begann diese Serie mit dem Galleon LTM im Januar, danach folgte der Modus "Corridor" im April und nun gibt es eben die Galleon-Retro-Arena.

Anzeige

Die Galleon-Retro-Arena bringt neue taktische Möglichkeiten ins Spiel

Die Galleon-Arena bringt neben den in der Mitte stehenden Masten auch einen erhöhten Hintertorbereich mit sich. Dieser Bereich bringt ganz neue Elemente in das Spiel. Sowohl für den Angriff als auch für die Verteidigung stehen hier neue Möglichkeiten und Taktiken zur Verfügung. Die beiden Masten könnten für epische Flugshows und coole Tore sorgen. Fans können sich also auf neue Highlights freuen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Ansonsten hat sich im Vergleich zu den bisherigen Retro-Maps nicht viel verändert. Die neue Arena ist aber immer noch aufregender als die Arena, die mit Season 3 veröffentlicht wurde.