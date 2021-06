Die erfahrenen Rocket-League-Spieler werden sich eventuell an den McLaren 570S erinnern, obwohl es das Fahrzeug schon eine ganze Weile nicht mehr im Psyonix-Spiel gibt. Der Sportwagen war damals ein Teil des Games, als Rocket League noch kostenpflichtig war. Nun feiert das britische Beast seine Rückkehr in das Free-to-play-Spiel.

Dominus-Hitbox und nur ein Aufkleber – ist der McLaren 570S überteuert?

Das McLaren-Bundle bringt einen neuen Aufkleber und verschiedene Items mit sich. Es ist durchaus verwunderlich, dass in einem Fan-Pack, das 2.000 Rocket-League-Credits (umgerechnet ca. 20 Euro) kostet, nur ein Aufkleber enthalten ist. Das wohl Beste am McLaren 570S Fan-Pack ist der einzigartige Motorensound. Zusätzlich dazu sind zwei verschiedenfarbige Räder und drei Spielerbanner im Bundle inkludiert.

"McLaren I"-Spielerbanner

"McLaren II"-Spielerbanner

"McLaren III"-Spielerbanner

"McLaren 570S"-Räder

"McLaren 570S"-Räder (Silber lackiert)

Die Entwickler haben bestätigt, dass der McLaren 570S eine Dominus-Hitbox hat. Die Dominus-Hitbox ist eine häufig vertretene in Rocket League und ist aufgrund ihrer Länge besonders für Klärungsaktionen in allerletzter Sekunde geeignet. Das hebt den McLaren 570S automatisch von anderen Fahrzeugen in Rocket League ab. Zusätzlich dazu lässt sich das Auto geschmeidig manövrieren und agil steuern. Die Frage ist allerdings, ob sich der Erwerb des McLaren 570S Fan-Packs trotzdem lohnt, denn 20 Euro sind für ein Auto mit nur einem Aufkleber dann doch ziemlich viel.