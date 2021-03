Rocket League: RLCS Season X Spring Split LIVE auf eSPORTS1 © Psyonix

Fabian Sieroka Lesedauer: 2 Minuten

Der Spring Split in der RLCS Season X ist bereits in vollem Gange und landet an diesem Wochenende auf eSPORTS1. Der Vorbericht zu den Favoriten beim großen LIVE-Event.