Von Vincent Talmon-Gros

Es brodelt im Hause Magnifico, denn gReazymeister scheint in dem aktuellen Line-Up nicht mehr viel Glück zu finden. Der große Erfolg blieb für das Trio erstmal aus.

Anzeige

In "The Field Season 2 - Europe: Division 2" verpasste man knapp den Aufstieg in die erste Division, die Regional Events der RLCS Season X konnten im besten Fall mit dem dritten Platz belegt werden.

Wären diese Wechselandeutungen von "gReazy" gekommen, wären diese möglicherweise weniger ernst genommen worden. Der Spieler hatte in der Vergangenheit häufiger die Mannschaft gewechselt. Innerhalb von fünf Jahren war Ranheim Bestandteil von elf Teams, darunter FlipSid3 Tactics, Team Envy und Complexity Gaming.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Neben gReazymeister sprach auch Sergio "AtomiK" Cortés, einer der Gründer von Magnifico, seine Zweifel über den Fortbestand der Mannschaft aus. Er plane zwar, länger bei Magnifico zu bleiben, ist aber offen für Neus.

"Im Moment bleibe ich bei Magnifico, aber ich bin offen für Angebote von anderen Teams", so AtomiK via Twitter. "Nach dem Major werde ich alles Weitere erklären."

Noch nichts in Stein gemeißelt

Sicher ist noch nichts, das Team spielt weiterhin zusammen und wird zum bevorstehden Major gemeinsam antreten, jedoch sind die Anzeichen für einen bevorstehenden Wechsel offensichtlich. AtomiK sucht nach Angeboten, gReazy posted in ironischem Unterton, dass er nach einem neuen Team suche. Nur Raúl "DmentZa" Palazuelos hat seither keinen Tweet verfasst, der einen möglichen Wechsel impliziert.

Nicht nur die Spieler äußern ihre Zukunftswünsche, auch Alejandro "Silas" Ojeda retweetete die Aussagen der Beiden. Die Fans werden wahrscheinlich mehr über das Schicksal des Kaders erfahren, wenn die dritte Feldsaison am 31. Oktober endet.