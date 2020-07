Autos, Pferdestärken und ein Ball? Das klingt nicht nur nach Rocket League, sondern auch nach einer der größten eSports-Organisationen der Welt. Team Liquid hat lange auf den Einstieg gewartet, jetzt ist es soweit.

Wenn Mäuse zu Pferden werden

Für den großen Auftritt sollen die ehemaligen Fahrer von mousesports sorgen. Francesco "kuxir97" Cinquemani, Jack "Speed" Packwood-Clarke und Emil "fruity" Moselund tragen ab sofort das TL-Jersey.

Stationiert wird die Rocket League Abteilung in der Niederlande sein, ein erster Ankündigungstrailer lässt eine aus anderen Titeln bekannte Rivalität direkt wieder aufflammen.

Das arme Auto. Ähnlich wie mousesports hat auch Cloud9 erst vor Kurzem die Rocket League Szene verlassen. Zuletzt blieben allerdings auch die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück.

In den Farben von mousesports konnten fruity und Co. bei der RLCS Season 9 - Europe den 3. Platz erreichen. In den vergangenen zwei Wochen führten sie ihr Team unter dem Namen "Ex-Mouz" ohne Führung weiter. Lange mussten sie nicht auf ein neues Engagement warten.

Durch die Umstrukturierung der kompetitiven Rocket League Szene wird es noch etwas dauern, ehe der Liga-Alltag für Team Liquid startet. Spätestens im Herbst-Split wird die Organisation dann aber angreifen.