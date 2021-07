Von Fatih Öztürk

Schon ist sie da, die nächste Überraschung aus dem jungen Hause Delta Project. Erst Mitte Juni hatte der frühere G2- und Vitality-Spieler Fabian Hällsten sein neues Projekt verkündet und gemeinsam mit früheren Wegbegleitern ein Rainbow Six Siege Team gegründet. Nun erhält die Organisation weiblichen Zuwachs.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

In der offiziellen Verlautbarung bei Twitter heißt es: "Zu den Grundwerten von Delta Project zählt es, das Wachstum in allen Bereichen der Rainbow Six Szene voranzutreiben. Darum haben wir uns entschlossen, den Roster vom Team Queen, dem dominantesten Trupp in der Frauenszene, unter Vertrag zu nehmen." Die Organisation verspricht, die neuen Spielerinnen bei allen Turnieren und Vorhaben vollständig zu unterstützen.

Der weibliche Roster von Delta besteht damit nun aus:

@OhShyshka (Polen)

@LunFOUR (Deutschland)

@MiMiAbtw (Türkei)

@MissMarieR6 (Niederlande)

@shdwlex (Ungarn)

@KittyyR6 (Frankreich)

Da Kittyy gleichzeitig als Content Creator bei Rogue unter Vertrag steht, wird sie kein fester Bestandteil des Teams sein, darf aber laut Delta "freiwillig und ohne Verpflichtung" jederzeit an Spielen partizipieren.

Celebration Stream

Um den Zuwachs zu feiern, wird Delta ein eigenes Showmatch organisieren, bei dem die Teams gemischt gegeneinander antreten sollen. Angesetzt ist dies für 2. Juli, 19:00.