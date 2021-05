Von Sandra Kraus

Die ersten Partien des Six Invitational sind bereits gespielt, aber nur wenige Tage vor dem Startschuss musste das Event noch einmal umstrukturiert werden. Der russische Vertreter Virtus.pro meldete zwei positive Corona-Fälle in den eigenen Reihen und kann daher beim Turnier nicht länger teilnehmen. Berichten zufolge handelt es sich um den Spieler Alan "Rask" Ali und den Analysten Andrey "Andreezy" Bavian. Beiden wünschte Ubisoft in einem Tweet eine schnelle Genesung.

Damit gab es eine weitere Änderung im Qualifikationsverlauf. Nun werden sich die besten neun Team der Gruppe A und die besten sieben Teams der Gruppe B für die nächste Runde qualifizieren. Die beiden ausgeschiedenen Organisationen Wildcard Gaming und Virtus.pro waren in Gruppe B gesetzt.

Preisgeld und Abschluss

Virtus.pro kann das Turnier zwar nicht bestreiten, wird aber dennoch am Preisgeld beteiligt. Ebenso wie die Australier von Wildcard Gaming erhalten sie 1% des Pools, was jeweils 30.000 US-Dollar entspricht. Zum Vergleich - der Sieger des Six Invitational fährt mit einer vollen Million US-Dollar nach Hause.