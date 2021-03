Von Fatih Öztürk

Laut einer anonymen Quelle von Dot Esports, soll Vitality an einem neuen Roster für Rainbow Six Siege tüfteln. In Zukunft möchten sie dabei wohl nicht mehr auf die Dienste von Daniel "Goga" Mazorra Romero und Fabian "Fabian" Hällsten setzen.

Im Lichte der Austritte von Niclas "Pengu" Mouritzen und Troy "Canadian" Jaroslawski, wird nun darüber spekuliert, ob dies womöglich Fabians letzte Station als aktiver Spieler gewesen sein könnte. Weder Vitality noch die Spieler selbst haben sich bisher zu den Mutmaßungen geäußert, generell ist es aber auffällig still um die Mannschaft geworden.

Enttäuschende Leistung

Nicht zuletzt liegt das daran, dass der als Super Squad formierte Trupp nie so richtig auf Touren kam, seit Hällsten seine Rolle als Ingame Leader angetreten hatte. Obwohl er selbst und sein ehemaliger G2-Kollege Goga als große Kaliber gelten, wurden sie den Erwartungen in der European League nicht gerecht und landeten mit Plätzen 6 und 9 in beiden Stages in der unteren Tabellenhälfte.

Fabian zeigte sich Ende 2020 traurig und gelobte Besserung für 2021, doch vermutlich wird es dazu nicht mehr kommen.

Legendenstatus

Vor seinem Wechsel zu Vitality im Jahre 2020, gehörte Fabian den PENTA und G2 Squads an, in denen er Seite an Seite u.a. mit Pengu und Juhani "Kantoraketti" Toivonen das bisher stärkste Team in der Geschichte von Rainbow Six Siege stellte. Der Squad gewann zahlreiche Major Turniere und Pro League Finals.

Die Plätze von Fabian, Goga und dem ebenfalls scheidenden Deutschen Lucas "Hungry" Reich, sollen Nicolas "P4" Rimbaud, Axel "Shiinka" Freisberg und Medhi "Kaktus" Marty einnehmen. Nach dem möglichen Wechsel bestünde Vitality wieder größtenteils aus Franzosen und einem rein französischsprachigen Team, was sich positiv auf Kommunikation und Leistung auswirken könnte.