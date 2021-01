Von Fatih Öztürk

Die Saison 2020 ist in der Rainbow Six Zeitrechnung noch nicht ganz gelaufen – schließlich müssen erst die Top Teams der jeweiligen Regionen gekürt werden, bevor es ins Six Invitational 2021 geht. Für Europa bedeutet das, dass erstmals die vier besten Mannschaften der European League in einem Finalevent um den Spitzenplatz spielen.

Die Matchups der Semifinals lauten Team BDS vs. Natus Vincere und G2 Esports vs. Virtus.Pro. Nach einem Best-of-3 wird im Großen Finale ein BO5 gespielt. Während ganz oben gekämpft wird, kommt es zeitgleich am unteren Ende der Tabelle zu einer Veränderung. Denn da duellieren sich Cowana Gaming - das zuletzt ein neues CS:GO-Roster verkündet hat - und MnM Gaming. Für diese zwei Teams aus der Challenger League geht es um den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Der Sieger muss anschließend noch gegen Rogue antreten.

Eckdaten

Die Vorrunden werden vom 15. – 16. Januar ausgetragen, das Finalspiel findet am 17. Januar 2021 statt. Bei den European Finals werden insgesamt 100.000€ ausgeschüttet, die Hälfte davon erhalten die Champions. Die Gewinner der Challenger Relegation werden ebenfalls mit 15.000€ belohnt.