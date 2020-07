Seit 2015 ist die Fan- und Spielerbase von Rainbow Six Siege kontinuierlich angewachsen. Vergangenen Sonntag gab Ubisoft bekannt, dass diese nun erstmals die 60 Millionen-Marke überschritten hat.

Auch im eSports immer relevanter

Mit über 60 Millionen Spielern nimmt R6S auch im eSports eine immer größere Rolle ein. Mit Ligen in Europa, Amerika und in Asien entwickelt sich das Spiel immer mehr zu einem der Schwergewichte in der eSports-Shooter-Szene. Am Ende der Saison treten die besten Teams jeder Liga im jährlich stattfindenden "Six Invitational" an und spielen dort neben dem inoffiziellen Weltmeister-Titel um unglaubliche drei Millionen US-Dollar Preisgeld.

Das Spiel selbst ist ein taktischer Shooter, bei dem die sogenannten Operatoren die Hauptrolle spielen. Jeder Operator verfügt über eine einzigartige Fähigkeit, welche - wenn richtig eingesetzt - dem Spieler Vorteile in verschiedensten Spielsituationen geben kann. Die Charaktere selbst sind zusätzlich noch in Angreifer und Verteidiger klassifiziert.

Letzten Ende geht es wie auch aus bekannten anderen Shootern wie Counter Strike darum, im Team mithilfe der Fähigkeiten der einzelnen Operatoren, bestimmte Objekte zu verteidigen oder diese im Umkehrschluss zu zerstören.