PES 2020: FC Bayern schlägt FC Barcelona

Am vergangenen Wochenende fand in Barcelona der zweite Spieltag der eFootball.Pro-Saison 2019/20 statt, die in der Fußballsimulation eFootball PES 2020 ausgetragen wird. Der FC Bayern München konnte seine beiden Partien für sich entscheiden, FC Schalke 04 hingegen musste die ersten Niederlagen der Saison hinnehmen.

Die zehn teilnehmenden eSport-Mannschaften traten in fünf Duellen mit jeweils zwei Spielen (Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Die Ergebnisse der Hin- und Rückspiele vom Samstag in chronologischer Reihenfolge:

Arsenal FC gegen Manchester United: 1-0 / 0-1

FC Bayern München gegen FC Barcelona: 2-1 / 1-0

Juventus Turin gegen FC Schalke 04: 4-0 / 4-1

Boavista FC gegen AS Monaco: 2-2 / 0-3

Celtic FC gegen FC Nantes: 1-1 / 1-4

Nachdem der erste Spieltag für FC Schalke 04 noch nach Maß verlief, folgte am zweiten Spieltag eine herbe Niederlage gegen Juventus Turin. In beiden Spielen konnten die vier Gegentreffer nicht ausgeglichen werden und so reiht sich der Verein nun im Mittelfeld der Tabelle ein.

Bayern holen ersten Sieg

Besser lief es hingegen für den FC Bayern München, der in engen Spielen jeweils knapp die Oberhand über den FC Barcelona behielt und sich somit die ersten Siege der Saison sicherte. Besonders emotional war die Partie für Alex Alguacil, der für den FC Bayern München in diesem Duell gegen seinen ehemaligen Verein antrat.

Spannend war das englische Duell zwischen Arsenal FC und Manchester United, das in einer ausgeglichenen Punkteteilung endete. Beide Mannschaften schenkten sich strategisch nichts und konnten jeweils mit einem 1-0 eine Partie gewinnen.

Der Most Valued Player und das beste Tor von Spieltag 2 werden zu Beginn des Streams zum dritten Spieltag am 25. Januar verkündet und mit einem Preisgeld von jeweils 10.000 Euro honoriert. Am ersten Spieltag gewann der Spieler OSTRYBUCH von Manchester United den Preis für das beste Tor, MVP von Spieltag 1 wurde ASM Kilzyou von AS Monaco.

Der dritte Spieltag am Samstag, den 25. Januar, hält folgende Duelle bereit: