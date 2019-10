Jeder, der im Besitz des Spiels ist und aus den Regionen Europa, Amerika und Asien stammt, ist dazu eingeladen am Turnier teilnehmen. Der Wettbewerb ist ein 1-vs.-1-Format. Ab Mitte November können die Spieler sich mit ihrer Plattform und Region und einen Verein wählen. Die Liste der Vereine soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Von Dezember bis Februar finden die Online Qualifiers im Spieltag-Modus statt. Anhand ihres Ratings werden die Spieler nach Schwierigkeitsgrad von Basic bis Expert eingeteilt. Nur die 50 bestplatzierten Spieler pro Verein für jede Region und jede Plattform der Kategorie "Expert" schaffen es zum Online-Finale (Februar bis März 2020).

Von dort geht es für die Besten weiter zu den regionalen Finals, die von Mai bis Juni 2020 in Europa, Asien und Amerika stattfinden. Beim Weltfinale im Juli 2020 treten die Gewinner der einzelnen Vereine aus jeder Region gegeneinander an und kämpfen um den Titel "Gewinner des eFootball.Open".

In ihrer Ankündigung im August wurde bereits bekanntgegeben, dass gemeinsam mit dem Profi-Turnier eFootball.Pro ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 2 Millionen Dollar ausgespielt werden soll.

Außerdem wurde das eFootball PES 2020's Data Pack 2.0 am 24. Oktober veröffentlicht und enthält über 100 aktualisierte Spielergesichter, neue Legenden, Trikots, Schuhe und Stadien, die sowohl professionelle Pro Evolution Soccer Spieler als auch Fans von nun an genießen können. Clubs wie der FC Barcelona und FC Bayern München wurden in vielerlei Hinsicht verbessert.