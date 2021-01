Von Fatih Öztürk

Lange mussten sich Fans gedulden, doch Donnerstag meldete sich endlich Jon Spector, Vizepräsident von Overwatch eSports, in einem Videoupdate zu Wort. Darin behandelt er die Eckdaten und strukturellen Veränderungen der Shooter Liga und erklärt, dass die Season im April 2021 starten und im September in die Playoffs münden soll.

OWL 2021: Turnier im Ligaformat

Die ehemals unter APAC und NA geführten Regionen wurden nun in East und West umbenannt. Acht Mannschaften aus Südkorea und China stehen miteinander in der Region Ost im Wettbewerb, während die restlichen 12 Teams aus Nordamerika und Europa in der West-Region gegeneinander antreten werden.

EAST:

Chengdu Hunters

Guangzhou Charge

Hangzhou Spark

Los Angeles Valiant

New York Excelsior

Philadelphia Fusion

Shanghai Dragons

Seoul Dynasty

West:

Atlanta Reign

Boston Uprising

Dallas Fuel

Florida Mayhem

Houston Outlaws

London Spitfire

Los Angeles Gladiators

Paris Eternal

San Francisco Shock

Vancouver Titans

Toronto Defiant

Washington Justice

Die regelmäßigen Turniere aus der vergangenen Season genossen hohe Beliebtheit bei Zusehern, weswegen die Overwatch League das Format nun auf die gesamte reguläre Spielzeit ausgerollt hat. Die Liga ist nun in vier einzelne Turniere unterteilt. In jeder dieser vier Phasen werden Qualifikationsspiele durchgeführt, um das Seeding für die Turniere zu ermitteln.

Globale Matchups sind zurück

Fans waren unglücklich darüber, dass sie letztes Jahr aufgrund der geschlossenen Regionen nie die überregionalen Top-Matchups zu sehen bekamen. Feedback, das sich die Organisatoren der Liga ebenfalls zu Herzen genommen haben. "Unser Ziel ist es, die Turniere in dieser Saison global abzuhalten," geben sie auf der offiziellen Webseite bekannt. "Unser derzeitiger Plan sieht vor, dass die besten Mannschaften aus Region West während der Turnierphase nach Hawaii reisen, um von dort via Direktverbindung mit Asien gegen die besten Teams aus dem Osten zu spielen."

Optimierung des Wettbewerbs für Fans & Spieler

Auch in diesem Jahr werden die Mannschaften aus ihren Heimatorten gegeneinander antreten. Um möglichen Latenzproblemen vorzubeugen und die Fairness zu gewährleisten, wird die Liga ein neues "Minimum Latency Feature" einsetzen. Doch nicht nur Spieler, auch die Zuseher sollen mit Start der neuen Season neue Upgrades erfahren. Die Partnerschaft mit YouTube wird fortgeführt und die Qualität der Übertragungen soll weiter verbessert werden. Außerdem dürfen sich Fans auf neue Designs, detailliertere Statistiken und "Zuschauerbelohnungen" bei Livestreams freuen. Details dazu und zum konkreten Ligaplan gibt es laut Spector auf der Blizzcon im Februar zu sehen.