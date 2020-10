Mit Spannung wurde das große Finale der Overwatch League erwartet - San Francisco Shock gegen Seoul Dynasty, der Titelverteidiger gegen eines der besten Teams der Liga.

Obwohl die Partie alleine anhand der Namen große Unterhaltung versprach, sah zu Beginn alles danach aus, als würde San Francisco das vergangene Jahr erneut aufleben lassen. Damals spielte die eSports-Organisation gegen die Vancouver Titans im Finale und gewann scheinbar mühelos mit 4:0 die Trophäe der Overwatch League.

Das Endspiel war in nicht einmal zwei Stunden abgefrühstückt. Aus Sicht des objektiven Zuschauers bot Seoul Dynasty glücklicherweise mehr Gegenwehr.

Schnelle Führung, kurze Verschnaufpause

San Francisco ging schnell in Führung und ließ nichts anbrennen. Zwar rannte Seoul immer wieder an, versuchte die individuelle Stärke der einzelnen Spieler gekonnt einzusetzen, jedoch trat die Konkurrenz aus den USA als geschlossenes Team auf und konnte so souverän Map eins (Oasis) als auch Map zwei (King's Row) für sich entscheiden.

Die Koreaner gaben jedoch nicht so schnell auf und kamen noch einmal zurück. Sowohl Map drei (Hanamura) als auch Map vier (Watchpoint: Gibraltar) ging an Seoul Dynasty. Dieser Kraftakt schien jedoch jegliche verbliebenen Reserven des Teams aufgebraucht zu haben! Im Anschluss sicherte sich San Francisco Shock sowohl Map fünf (Busan) und sechs (Hollywood) und gewann so zum zweiten Mal die Overwatch League.

Als Sieger erhalten die San Francisco Shock ein Preisgeld von 1,5 Millionen US-Dollar. Als Zweiter darf sich Seoul Dynasty "immerhin" über 750.000 US-Dollar freuen.