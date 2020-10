Gleich mehrere Teams sind in den letzten Tagen aktiv geworden und haben neue Spieler eingekauft, alte verabschiedet oder ihr Roster bestätigt. SPORT1 gibt den Überblick.

Toronto tabula rasa

Die Toronto Defiant wagen einen vollständigen Reset und entlassen auf einen Schlag gleich zehn Spieler.

Verabschiedet wurden:

DPS

Brady "Agilities" Girardi

Lane "Surefour" Roberts

Thomas "zYKK" Hosono

Liam "Mangachu" Campbell

(Off-)Tanks

Adam "Beast" Denton

Seb "Numlocked" Barton

Andres "Nevix" Karlsson

Supports

Harrison "Kruise" Pond

Park "RoKy" Joo-seung

Park "KariV" Young-seo

Der einzige Spieler, der noch keinen Abschieds-Tweet bekommen hat ist DPS Andreas "Logix" Berghmans, allerdings läuft sein Vertrag zum Ende des Jahres aus.

Philadelphia Fusion

Bevor die Free Agent Phase beginnt haben die Fusion noch zwei Roster-Änderungen angekündigt. Auf der Strecke bleiben damit:

Philip "ChipSa" Graham

Josh "Eqo" Corona

Beide sind ab sofort zu haben. Außerdem wurde Headcoach Kim "KDG" Dong-gun auf Wiedersehen gesagt. Sportliche Gründe kann die Entscheidung nach einer 24:2-Bilanz und dem vierten Platz insgesamt eigentlich nicht haben.

Haksal hört auf

Die New York Excelsior müssen die nächste Spielzeit ohne ihren DPS-Star Kim "Haksal" Hyo-jong bestreiten. Der einstige Rookie of the year hat sein Karriereende in Overwatch verkündet. Er möchte nun als Streamer vieles ausprobieren, meint Haksal auf Twitter.

Ob es einen Einstieg in VALORANT geben könnte wurde von keiner Seite kommuniziert.

Außerdem verlassen folgende Spieler New York:

Jeong "Nenne" Yeong-Gwan

Choi "Hotba" Hong-Jun

Kim "Bianca" Dong Wook

Lee "WhoRU" Seung-jun

Boston setzt auf Kontinuität

Boston Uprising hat gleich die Verträger vierer Spieler für die kommende Saison verlängert:

Cameron "Fusions" Bosworth

Leyton "Punk" Gilchrist

Kelsey "Colourhex" Birse

Seo "Myunbong" Sang-min

Wie es um das restliche Roster und möglich Neuverpflichtungen steht ist noch nicht bekannt.