Am letzten Wochenende stand der erste Spieltag der neuen Overwatch League Saison an. Die Dallas Fuel und die New York Excelsior hatten eingeladen, um die ersten Heimspiele in der Geschichte der OWL auszutragen.

New York triumphiert

Vor den eigenen Fans zu spielen ist sicherlich eine besondere Erfahrung. Die New Yorker schafften es mit der lautstarken Unterstützung beide Spiele auf heimischem Grund zu gewinnen.

Dallas hingegen unterlag nach großen Kampf zweimal. Was der erste Spieltag sonst zu bieten hatte, lest ihr hier.

Kampf der Bruderliebe

Am Samstag, den 15. Februar geht es bereits weiter. Dieses mal bieten die Philadelphia Fusion ihren Gästen eine Bühne - und wollen diese möglichst ohne Punkte wieder aus der Arena geleiten.

Um 22 Uhr startet die Übertragung mit deutschem Kommentar auf eSPORTS1. Zu Gast sind die Florida Mayhem, die Houston Outlaws und Washington Justice. Unter dem Motto "Battle of brothely love" lassen die Fusion The Met in Philadelphia in orangenen Farbtönen erstrahlen. Die Wiederholung zu Tag 1 der zweiten Woche seht ihr am 16.02. um 18:35 auf eSPORTS1.

Der zweite Tag am Sonntag, den 16. Februar beginnt ebenfalls um 22 Uhr. Seid ihr am Samstag also verhindert, könnt ihr beide Tage direkt am Stück anschauen.