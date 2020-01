Von Michael Leder

Die Overwatch League hat vor Kurzem viele Kommentatoren verloren. Nun kündigte ein neuer Kommentator seinen Start in der OWL 2020 an.

Jack "Jaws" Wright ist kein Unbekannter in der Szene. Gemeinsam mit Harry "LEGDAY" Pollitt kommentierte er die letzten Jahre bereits die Overwatch Contenders erfolgreich auf Englisch und hatte auch erste Einsätze bei den World Cups 2018 und 2019. Nun wird er an der Seite von Robert "hexagrams" Kirkbride in der Overwatch League kommentieren.

Salome "Soe" Gschwind Penski ist zwar nicht neu und von Anfang an in der OWL dabei, wird nun aber wieder die Rolle des Hosts übernehmen. Schon bei den World Cups schlüpfte sie immer wieder in diese Rolle und sammelte einiges an Erfahrung.

Nicht nur bei den Talenten gibt es Änderungen

Guangzhou Charge verpflichtet diese Woche den Assistenzcoach der Shanghai Dragons Yan "crem" Xiao. Dieser war bereits in der Inagural Season der OWL bei den Dragons und spielte davor selbst als Support-Spieler für ein chinesisches Team.

Doch dies war nicht die einzige Änderung bei den Shanghai Dragons. Das Team musste sich von Kang-jae "Envy" Lee verabschieden. Der koreanische Flex-Tank-Spieler wird ab sofort nicht mehr im professionellen Overwatch aktiv sein. Als Ersatz kündigten die Dragons daraufhin einen alten Bekannten an.

Der Koreaner Eui-Seok "Fearless" Lee wird ab sofort wieder für Shanghai spielen. Er verließ 2019 das Team aufgrund von Gesundheitsproblemen und spielte daraufhin in einem chinesischen Contenders-Team, welches sich in der letzten Season sehr erfolgreich nach oben spielen konnte. Nun ist er zurück bei den Drachen und damit auch der letzte neue Spieler, den sie vor dem Start der Season 2020 ankündigen.