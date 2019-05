Element Mystic gewinnt OW Contenders 2019: Pacific Showdown

Element Mystic hat den Overwatch Contenders 2019: Pacific Showdown in Shanghai gewonnen. Das koreanische Team ging als Sieger aus einem multinationalen Vergleich zwischen insgesamt sechs Teams aus China, Australien, Korea und dem Sieger der Contenders Pacific hervor.

Bei dem Wettkampf, der wie üblich im Double-Elimination-Modus ausgetragen wurde, konnte das australische Team ORDER im Turnierverlauf keine einzige Runde für sich verbuchen und schied früh mit zwei 0:3-Niederlagen aus dem Turnier aus. Auch Talon Esports als Vertreter der pazifischen Region musste sich zweifach gegen The One Winner aus China geschlagen geben. Letztendlich wurde aber auch beim Overwatch Contenders 2019: Pacific Showdown auf ein Neues die koranische Dominanz in Overwatch deutlich.

Sowohl das Winner-Bracket-Finale als auch das große Finale wurde zwischen den koreanischen Kontrahenten Element Mystic und O2 Blast ausgetragen. Dabei gestaltete sich das zweite Aufeinandertreffen mit einem 4:2 für Element Mystic deutlich spannender als der vorangegangene 3:0-Sieg.

Nach dem Pacific Showdown wird der Atlantic Showdown unter ähnlichen Voraussetzungen vom 31. Mai bis 2. Juni im deutschen Krefeld ausgetragen. Dort gehen für Europa Angry Titans und British Hurricane an den Start. Aber auch dort könnte Korea letztendlich erneut die Oberhand gewinnen, denn die Mehrheit des nordamerikanischen Teams von Fusion Univsersity setzt sich ebenfalls aus Koreanern zusammen. Das kommende Wochenende wird die Machtverhältnisse in Overwatch somit erneut auf die Probe stellen.

Autor: Alexander Hugo