Noch 30 Tage bleiben den MyTeam-Spielern um auf der Jagd nach dem 99er Invincible Luka Doncic den Season-Pass der achten Saison durchzugrinden. Am besten geht dies nach wie vor durch das erfüllen von Agendas, die jede neue Spielerkarte mit in den beliebten Modus der Basketballsimulation bringt. Mit dem neusten IDOLS Series III Pack kommen nun wieder sechs neue Spieler in das Game, bei dem jeder seine ganz eigene Agenda inklusive ergrindbaren XP mitbringt.

3x Dark Matter

So spät in der Saison muss Publisher 2K bei der Veröffentlichung eines neuen Packs meist tief in die Wertungskiste greifen, sodass selbst Rollenspieler mit extrem hohen Bewertungen daherkommen. Im IDOLS Series III Pack sind aber mindestens zwei Spieler mit dabei, die das Prädikat "Superstar" inne haben bzw. zumindest eine Zeit lang inne hatten.

Philadelphias Joel Embiid duelliert sich gerade mit den Atlanta Hawks um den Einzug ins Eastern Conference Finale und gehört zweifellos zu den Top3-Centern der Liga. Gilbert Arenas war zu seinen besten Zeiten (sprich vor seinem Waffen-Eklat in der eigenen Umkleide...) zu den besten und aufregendsten Guards der NBA. Beide kommen im neusten Pack als 99er Dark Matter Karten daher. Komplettiert wird das Trio mit Community-Liebling Thurl Bailey, der sich nun auch über die 99er-Wertung freuen darf.

Die restlichen drei Spieler sind Indianas Caris Levert, Atlantas De'Andre Hunter und San Antonios Dejounte Murray. Alle überzeugen jeweils mit einer 98er-Wertung.

Insgesamt kann man durch das Abschließen aller IDOLS Series III Agendas 27500 XP erspielen. Das neue Pack ist seit gestern Abend online und ist nun gut eine Woche im Shop verfügbar.