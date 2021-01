Letzte Woche Freitag begann ein neuer Zeitabschnitt im NBA 2K21-MyTeam-Modus. Mit "The Return" startete die inzwischen 4. Saison der 21er-Ausgabe. Neben den unterschiedlichen Belohnungs-Spielern, die über die einzelnen Spielmodi verfügbar sind, bringt jede Saison meist eine oder mehrere Neuerungen und/oder Besonderheiten mit in das Spiel.

Throwback Moments: 6 Divisionen - 6 Packs

Packtechnisch gesehen, erschienen schon letzte Woche zwei neue Arten von Kartensätzen, die man über die verschiedensten Wege erwerben kann. Während die nun aktualisierten Rosterspieler der laufenden NBA-Saison in so gut wie jedem anderen Pack als Beiwerk zu finden sind oder über den Shop gezielt gekauft werden können, erhält man die neuen Heatcheck-Spielerpacks nur über das erfolgreiche Abschließen der Domination-Spiele oder über andere Belohnungswege.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Seit gestern Abend ist nun ein Pack erschienen, das Aufschluss darüber gibt, wie die nächsten Wochen aussehen könnten: Das "Throwback-Moments"-Pack der Atlantic-Division. Wer sich ein wenig mit der NBA auskennt, weiß, dass diese in zwei Conferences - East und West - und sechs Divisionen aufgeteilt ist. Da jede MyTeam-Saison um die sechs Wochen geht, deutet das darauf hin, dass nun jede Woche eines dieser Throwback-Moments-Packs erscheinen und sich dabei thematisch an den Teams orientieren wird, die in der entsprechenden Division vertreten sind.

Am Beispiel der Atlantic-Division-Ausgabe lässt sich dies gut veranschaulichen. Jeder der fünf vertretenen Teams wartet mit einem ikonischen Spieler auf. Die Übersicht:

New Jersey Nets: Jason Kidd, 96

New York Knicks: Allan Houston, 95

Boston Celtics: Paul Pierce, 94

Philadelphia 76ers: Michael-Carter-Williams, 91

Toronto Raptors: Walt Williams, 89

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Natürlich gibt es für alle fünf Spieler auch wieder verschiedenste Aufgaben-Agenden zu erledigen, um über die damit verdienten XP auf dem Season-Pass Level aufwärts zu grinden.

Das Throwback-Moments-Pack der Atlantic Division ist genau eine Woche, also bis zum 19. Januar um 17:00, erhältlich.