Aus der offiziellen Pressemitteilung

2K freut sich, heute zwei neue Features und Modi zu enthüllen, die es exklusiv in der Next-Gen-Version von NBA 2K21 geben wird: Eine erweiterte 'Meine KARRIERE'-Story und den neuen Modus 'Meine NBA'! Die Next-Gen-Version von NBA 2K21 erscheint am 10. November weltweit für Xbox Series X|S und am 12. November für PlayStation 5.

"One and done", 4 Jahre College oder direkt von der Highschool?

In der Current-Gen-Version von NBA 2K21 erleben die Spieler in der diesjährigen Story 'Der lange Schatten' die Geschichte von Junior, der als Sohn eines berühmten Basketball-Stars mit seinem Vermächtnis zu kämpfen hat, und seinem Weg in die NBA.

In der Next-Gen-Version von NBA 2K21 erhalten die Spieler mehr Optionen als je zuvor, um zu bestimmen, wie sie in die Liga gelangen – ob direkt von der High School aus wie Kobe Bryant und LeBron James oder über die volle College-Ball-Erfahrung wie Draymond Green. Komplett neu in der Reihe ist die NBA G League, die offizielle Nachwuchsspieler-Liga der NBA, der auch der frisch gebackene NBA-Champion 2020-2021 Alex Caruso entstammt.

Die erweiterte 'Meine KARRIERE'-Story ist in der Next-Gen-Version von NBA 2K21 fesselnder, persönlicher und aktiver denn je, mit ein paar Auftritten, die Wiedererkennungswert für langjährige 'Meine KARRIERE'-Spieler haben!

Kontrolle wie nie zuvor

Spieler von 'Meine LIGA' und 'Mein GM' zählen zu den begeistertsten NBA 2K-Fans. Dieses Jahr können sie sich mit Meine NBA auf einen überarbeiteten Liga-Management-Modus freuen. In Meine NBA können die Spieler ihre eigene Liga erstellen und mit so viel Kontrolle wie nie als GM und Commissioner verwalten. Die neuen Funktionen in NBA 2K21 umfassen die Möglichkeit, Ligen mit 12 bis 36 Teams zu erschaffen, Spieler in der G League aufzubauen und neue Punkteregeln wie das ELAM-Ending aufzustellen. Mehr Details gibt es im heutigen Courtside Report.

Weitere Informationen zur Next-Gen-Version von NBA 2K21 gibt es im Entwickler-Gameplay-Video und den Courtside Reports zu den Next-Gen-Grundlagen, der Bewegungs- und Kontakt-Engine sowie zu Mein SPIELER und der KI. Auch die News zu The W und Die Stadt sind interessant.

Das von Visual Concepts entwickelte NBA 2K21 für PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S ist für alle Altersstufen freigegeben. Weitere Informationen zu NBA 2K21 gibt es unter https://nba.2k.com/.