Der Start ist am 20. November um 9:00 Uhr MEZ und es geht bis zum 21. November 8:59 Uhr MEZ. Mit dabei sind Superstars und Legenden der NBA und WNBA, Größen der Musikerszene sowie Influencer aus aller Welt und während des ganzen virtuellen Spektakels werden exklusive Giveaways vergeben. Fans können über NBA 2K bei Twitter dabei sein, außerdem läuft ein weiterer Livestream auf YouTube.

"2KFest ist eine Feier der Kultur, die den Basketball umgibt. Alles ist dabei, der Sport, die Superstars, bis hin zu Musik und Mode. Das ist unsere Art, den Livestyle anzuerkennen, der uns die letzten beiden Jahrzehnte über inspiriert hat", so Alfie Brody, Vice President of Global Marketing von NBA 2K. "In einem Jahr, das laufend von Verschiebungen und Absagen von Live-Events, darunter auch Sport und Konzerte, getrübt war, sind wir stolz darauf, dieses Erlebnis unseren Fans präsentieren zu können, und mit der 2K-Community alles zu feiern, was wir am Basketballspiel lieben."

Die Cremè dela Cremè des Basketballs

Gastgeber beim 2KFest sind die Sportreporterin Ros Gold-Onwude und Thibaut Courtois, der aktuelle Torhüter von Real Madrid und Gewinner des Goldenen FIFA-Handschuhs, der außerdem Moderator von "NBA 2K Sundays" ist, wo er auf seinem Twitch-Kanal wöchentlich mit Fußballerkollegen und Basketballspielern spricht. Mit Unterstützung einiger der größten NBA-Superstars und -Legenden feiert dieses Event die Geschichte des Sports und des Spiels.

In einer Reihe einzigartiger Segmente und Interviews werden die NBA 2K21-Cover-Athleten Damian Lillard und Zion Williamson gemeinsam mit Vince Carter, Anthony Davis, Kevin Durant, Shaquille O’Neal, Candace Parker, Ben Simmons und Jayson Tatum darüber diskutieren, wie der Sport andere Facetten des Basketball-Lifestyles wie Mode, Kunst, Musik und Gaming mit NBA 2K beeinflusste und sich damit vermischte.

"Meine NBA-Karriere startete etwa zur gleichen Zeit wie das erste NBA 2K und es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie innerhalb der Serie die Kultur zum Leben erweckt wurde und sich entwickelte", so die NBA-Legende Vince Carter. "2KFest ist eine wirklich globale Feier dieses Lifestyles und das Event ist vollgepackt mit tollen Inhalten für alle. Ich freue mich darauf, bei der Feier des Einflusses von Basketball auf die Kultur als Teil dieses Events mithelfen zu können."

Abseits des Courts und als Anerkennung des Einflusses, den Musik schon seit langem auf die Basketball-Kultur und das 2K-Gaming-Erlebnis hat, gibt es beim 24-stündigen 2KFest außerdem Performances von einigen der angesagtesten Künstlern weltweit, darunter:

ASIEN - 88rising Presents : Rich Brian, NIKI, CHUNG HA, Dumbfoundead, Audrey Nuna

- Aitch, A COLORS SHOW mit Nayana IZ, Captain Roshi und mehr AMERIKA - Quavo, Saweetie, Dame D.O.L.L.A, J.I The Prince of N.Y, Hotboii, YSB Tril

"Ich bin mit 2K groß geworden, und bin super aufgeregt, Teil von 2KFest zu sein", so Saweetie, Multi Platin Rapperin, Schauspielerin und Unternehmerin. "2K landet jedes Jahr mit seinen Soundtracks Volltreffer, und das Performance-Lineup für das 2KFest ist da keine Ausnahme."

2K-Fest - Der EU-Programmplan

Das 2KFest wird in drei verschiedenen Regionen rund um die Welt abgehalten, angefangen mit der Region APAC, dann weiter in Europa und den Abschluss bildet Nordamerika. Das europäische Segment des 2KFest läuft vom 20. November 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr MEZ und enthält folgende Programmpunkte und Performances:

Musik-Performances: Die atemberaubenden Performances von Aitch sowie A COLORS SHOW mit Nayana IZ (UK) und Captain Roshi (Frankreich) und vielen mehr dürft ihr euch nicht entgehen lassen.

Evolution des Spiels: Ein packender Blick darauf, wie sich das Basketball-Erlebnis sowohl in NBA 2K21 als auch in der NBA seit 2010 verändert hat. Nach heißen Highlights diskutieren Kevin Durant und Shaquille O’Neal in einem exklusiven Spieler-Forum den Einfluss, den 2K auch weiterhin auf ihr Leben hat – vom Spielen als Kind über das Kräftemessen mit Teamkollegen bis zum Gaming 2020 in "Bubbles".

2K MoCap: Die Motion-Capturing-Technologie – und das Motion-Capturing-Team – gehören zu den unbesungenen Helden des Spiels. Mit Hilfe von Ben Simmons und Zion Williamson erkundet dieses Segment die Magie hinter den Kulissen: vom topmodernen Studio über das engagierte Team bis hin zu den Athleten, die die NBA-Stars zum Leben erwecken, wodurch NBA 2K das lebensechteste Sportspiel dieser Tage ist.

Everything is Game: Anthony Davis, Damian Lillard, Ben Simmons, Jayson Tatum und Zion Williamson besprechen die Elemente abseits des Courts, die 2K zum Leben erwecken, darunter unvergessliches Cover-Artwork, Inspiration aus Mode im Spiel und die Einflüsse hinter dem besten Soundtrack beim Gaming.

Courtside-Reports: Bei dieser moderierten Unterhaltung mit NBA 2K Executive Producer Erick Boenisch und Gameplay Director Mike Wang geht es um Fragen und Antworten zur Erschaffung der wohl beliebtesten Spieleserie weltweit.

Heimvorteil: Ein tiefer Einblick in 2K Foundations, die Kernziele des Programms, was bisher geschafft wurde, und die Zukunftspläne für das weltweite Engagement für die Community. Hier wird ein kürzlich renovierter Court gezeigt: Cal Johnson Court (Knoxville, TN), es gibt Interviews mit Candace Parker, Anthony Davis und anderen, darunter die Kids, die jeden Tag auf diesen Courts Bälle werfen und wichtige Community-Mitglieder – alles dreht sich darum, wie wichtig die Courts für die Community im Allgemeinen sind.

Open-Gym: Eine Präsentation, wie die verschiedenen Communitys weltweit die 2K-Courts beherrschen. Von Ländern, in denen die Spieler um das kontinentale Recht zum Prahlen kämpfen, bis zu prominenten Namen, die die Krone im ersten Next-Gen-Turnier in NBA 2K21 beanspruchen. Hier gibt es erste Einblicke in ein Spiel, das wirklich global ist.